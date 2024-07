Ermittlung in VS

1 Wegen eines durchgeschnittenen Bremsschlauchs ermittelt die Polizei. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Unbekannte haben am Montag in Villingen einen Bremsschlauch beschädigt.









Unbekannte Täter haben in Villingen am Montag zwischen 7 und 15.30 Uhr an einem Ford Transit, vermutlich einen Bremsschlauch manipuliert.