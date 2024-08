Ermittlung in St. Georgen

1 Betrüger haben „Spenden“ gesammelt. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Bernd Thissen/dpa

In St. Georgen haben Betrüger am Montag auf einem Supermarktparkplatz Spenden gesammelt, angeblich für Kinder mit Behinderungen. Nun ermittelt die Polizei.









Betrüger haben am Montag, gegen 12 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Industriestraße in St. Georgen Spenden erschwindelt. Das berichtet die Polizei.