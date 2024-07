Ermittlung in Albstadt: Ladendieb verletzt zwei Mitarbeiter

Ein Unbekannter hat am Donnerstag erst in einem Albstädter Baumarkt gestohlen und sich dann gewaltsam gegen zwei Mitarbeiter gewehrt.

Ein Ladendieb ist am Donnerstag in Albstadt gewalttätig geworden und dann geflohen. Das berichtet die Polizei.

Der Mann habe gegen 17.30 Uhr in einem Baumarkt in der Berliner Straße Werkzeug entwendet und ohne die Ware zu bezahlen den Laden verlassen. Dabei wurde er von einem 55-jährigen Mitarbeiter beobachtet. Als dieser mit einer 45-jährigen Kollegin den mutmaßlichen Dieb an seiner Flucht hindern wollte, schlug dieser nach dem Mann und stieß die Frau gegen eine in der Nähe stehende Metallbox.

Beide Baumarkt-Mitarbeiter erlitten leichte Verletzungen, mussten aber nicht sofort ärztlich versorgt werden. Der 55-Jährige verfolgte den Täter noch einige Meter, der Dieb rannte in Richtung Zieglerstraße davon. Dabei entledigte er sich eines Rucksacks, in dem sich mutmaßliches Diebesgut befand. Der Rucksack wurde sichergestellt.

Eine Fahndung nach dem Flüchtigen verlief ohne Erfolg. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen wegen räuberischem Diebstahls aufgenommen und geht dabei ersten Hinweisen zum Verdächtigen nach.