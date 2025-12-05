Ermäßigter Eintritt: So steht der Zollernalbkreis zur Ehrenamtskarte

Das Land Baden-Württemberg möchte ehrenamtliches Engagement mit einer Ehrenamtskarte würdigen. Wie steht das Landratsamt im Zollernalbkreis zu dem Angebot?
Ehrenamtliches Engagement will das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg mit einer sogenannten Ehrenamtskarte würdigen. In einer Pressemitteilung informierte das Landesministerium jüngst, dass „fast alle kreisfreien Städte und weiteren Landkreise“ derzeit die Einführung einer solchen Karte, die es ab sofort auch digital per App geben soll, planen. In den Pilot-Landkreisen Calw und Ostalb sowie in Freiburg und Ulm können Ehrenamtliche bereits eine solche Karte beantragen.