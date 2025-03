1 In Kappel gibt es kommende Woche Döner für 99 Cent. Foto: Jens Kalaene/dpa/Jens Kalaene

Kebap für 99 Cent gibt es vom 10. bis zum 13. März bei „Kappel Holzofenpizza Kebaphaus“. Der Erlös aus der Aktion wird an Kita und Feuerwehr gespendet.









Zur Neueröffnung des „Kappel Holzofenpizza Kebaphauses“ in der Rathausstraße 24 am kommenden Montag, 10. März, um 11 Uhr gibt es eine besondere Aktion, auf die die Gemeinde in einer Mitteilung hinweist: