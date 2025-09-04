Erlös kommt „Eigen-Sinn“ zugute: Charity Gala mit Gänsehautmomenten in Freudenstadt

Der Erlös der Benefizveranstaltung, die am 20. September stattfindet, soll an „Eigen-Sinn“ gehen. Hardy Hermann und Marco Iantorno verraten, was beim Event alles geboten wird.

Als ein Abend, der sowohl kulinarisch wie auch emotional bewegen soll, kündigen die Initiatoren die Charity Gala „Freudenblüte“ an, die am Samstag, 20. September, im Spiegelzelt auf der Gartenschau Freudenstadt-Baiersbronn stattfindet. Hardy Hermann und Marco Iantorno versprechen „einen Abend voller Gänsehautmomente – und das Ganze für einen guten Zweck“.

Der Erlös der Benefizveranstaltung fließe zu 100 Prozent der Stiftung Eigen-Sinn aus Freudenstadt zu. „Eigen-Sinn“ widmet sich der Förderung von Kindern und Jugendlichen in schwierigen Lebenssituationen. In der Kinder- und Jugendwerkstatt werden sie ganzheitlich begleitet, individuell gefördert und in der persönlichen Entwicklung unterstützt. Ziel ist es, dass jedes Kind und jeder Jugendliche den eigenen Weg mit Selbstvertrauen, Mut und Perspektive fürs Leben gehen kann.

Jens Zimmermann moderiert das Event

„,Freudenblüte‘ steht symbolisch für das, was wir erreichen möchten“, erklären Hermann und Iantorno. Unterstützt werden sie von Oliver Widmann im Catering-Bereich sowie von einem engagierten Team aus Freudenstadt, lokalen Unternehmen, Organisationen und Ehrenamtlichen. Viel Arbeit und Energie in die Vorbereitung und Abwicklung der Gala haben auch Felix Semerad, das Team von „Marketing Schwaben Freudenstadt“ sowie Luis Baur und Jannik Schmid gesteckt. Jens Zimmermann moderiert das Event.

Da der 20. September gleichzeitig auch der Weltkindertag ist, wird die Gala mit den „Mini Kids“ vom Tanzzentrum Hermann eröffnet. Sie wurden unlängst Deutsche Meister im Hip Hop in Neustadt/Pfalz. Glanzpunkte der Gala sollen zwei Tanzeinlagen von „Fee&Niklas“ (Niklas Neureuther und Feodara Kahn) werden. Beide holten sich bei der „WDO Showdance-Europameisterschaft im März im spanischen Ciudad Rea den Europameister-Titel.

Spektakuläre Diabolo-Show

Beeindruckende Handakrobatik wird laut den Initiatoren „Andalousi“ zeigen. Sören Geisler präsentiere eine spektakuläre Diabolo-Show. Gesanglich wird die Gala von Maria Linda begleitet. Die Internetpersönlichkeit hat sich nun auch dem Gesang zugewandt. Sängerin Jenice sei auch als „Deutschlands schönstes Model“ bekannt. Mittlerweile habe sie sich in der Musikszene einen Namen gemacht. Kein Unbekannter sei Sänger Damiano Maiolini, der bereits im ZDF-Fernsehgarten und beim „Schlagerspaß“ bei Andy Borg aufgetreten ist.

VIP-Karten gibt es bei der Tombola zu gewinnen

Bei einer Tombola gibt es VIP-Karten vom VfB Stuttgart und dem FC Bayern zu gewinnen. Als besondere Attraktion bringt Mohamadou, kurz Mo Idrissou, einen original DFB-Pokal mit. In seiner aktiven Zeit spielte der Fußballer unter anderem bei Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt und dem FC Freiburg.

Kulinarische Highlights werden zur festlichen Gala am Buffet serviert. Gäste des stilvollen Galaabends sollen sich elegant kleiden, so Hermann und Iantorno. Sie weisen darauf hin, dass Eintrittskarten der Gartenschau Freudenstadt-Baiersbronn bei dieser Veranstaltung keine Gültigkeit haben.