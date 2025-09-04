Erlös kommt „Eigen-Sinn“ zugute: Charity Gala mit Gänsehautmomenten in Freudenstadt

Der Erlös der Benefizveranstaltung, die am 20. September stattfindet, soll an „Eigen-Sinn“ gehen. Hardy Hermann und Marco Iantorno verraten, was beim Event alles geboten wird.
Als ein Abend, der sowohl kulinarisch wie auch emotional bewegen soll, kündigen die Initiatoren die Charity Gala „Freudenblüte“ an, die am Samstag, 20. September, im Spiegelzelt auf der Gartenschau Freudenstadt-Baiersbronn stattfindet. Hardy Hermann und Marco Iantorno versprechen „einen Abend voller Gänsehautmomente – und das Ganze für einen guten Zweck“.