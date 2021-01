Erlös aus Marinepunsch-Verkauf Dankeschön für Pflegekräfte von Helios-Klinik

Rottweil - Insgesamt 10.240 Euro Spendengelder hat der Marinepunschverkauf in die Kasse gespült. 5500 Euro davon, den größten Betrag, hat Michael Grimm nun, nachdem bereits der Zirkus und der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst der Malteser bedacht wurden, an die Pflegekräfte der Helios-Klinik gespendet. "Uns war wichtig, mit der Hauptspende, die an die 230 Pflegekräfte der Heliosklinik ging, ein Zeichen der Dankbarkeit für uns alle zu setzen.