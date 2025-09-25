Erlebniswochenende für Familien: Puppen, Märchen und Kunsthandwerk locken nach Königsfeld

Riesen, Elfen, Zwerge und Prinzessinnen erobern am Samstag, 27., und Sonntag, 28. September, Königsfeld. Zudem lädt unter anderem der Kunsthandwerkermarkt zum Bummeln ein.
Ein wenig besorgt schauen die Verantwortlichen aus Königsfeld schon aus dem Fenster und in den grauen Himmel – etwas besser dürfte das Wetter zum kommenden Wochenende hin noch werden. Dann nämlich soll das Puppen- und Märchenfestival nebst Kunsthandwerkermarkt, Freizeitbörse der Vereine, Kinder-Flohmarkt und verkaufsoffenem Sonntag Jung und Alt in den Kurort locken.