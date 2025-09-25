Erlebniswochenende für Familien: Puppen, Märchen und Kunsthandwerk locken nach Königsfeld

Ein wenig besorgt schauen die Verantwortlichen aus Königsfeld schon aus dem Fenster und in den grauen Himmel – etwas besser dürfte das Wetter zum kommenden Wochenende hin noch werden. Dann nämlich soll das Puppen- und Märchenfestival nebst Kunsthandwerkermarkt, Freizeitbörse der Vereine, Kinder-Flohmarkt und verkaufsoffenem Sonntag Jung und Alt in den Kurort locken.

Für ein buntes Programm ist beim Erlebniswochenende, wie die Gemeindeverwaltung die Veranstaltung nennt, jedenfalls gesorgt. Jeweils von 11 bis 17 Uhr heißt es am Samstag, 27., und Sonntag, 28. September: „Achtung! Riesen, Elfen Zwerge und Prinzessinnen wurden erneut in Königsfeld gesichtet!“ Nicht nur in der Ortsmitte, sondern auch im Kurpark und im angrenzenden Doniswald warten Puppenspieler und Märchenerzähler darauf, die Besucher mit einzigartigen Geschichten in fremde Welten zu entführen.

Mittlerweile findet das Festival zum fünften Mal statt. Es steht einmal mehr unter der künstlerischen Leitung von Olaf Jungmann, der 13 Mitwirkende gewinnen konnte – „von ganz Groß bis ganz Klein“, sagt er. Die jüngsten Künstler seien Zweitklässler der Grundschule Königsfeld, berichtet Jungmann. Und auch seine eigene Mutter sei mit „Christels Märchentruhe“ nicht mehr aus dem Programm wegzudenken.

„Wir waren in den vergangenen Jahren überrascht, wie groß die Resonanz war“, sagt Bürgermeister Fritz Link – das erhoffe man sich selbstverständlich auch für die nun anstehende Auflage. Wobei das Wetter natürlich eine große Rolle spiele.

Auf alles vorbereitet

Man habe aber auch für den Fall vorgesorgt, dass es am Wochenende nicht ganz trocken bleibt, berichtet Kurgeschäftsführerin Andrea Hermann. Normalerweise seien alle Veranstaltungen des Puppen- und Märchenfestivals unter freiem Himmel geplant – im Märchenpavillon unter alten Bäumen, auf dem historischen Zinzendorfplatz, im Garten hinter der Klinik im Doniswald oder in der Märchenecke am Rathaus. Doch überdachte Ausweichorte stünden für alle Programmpunkte bereit.

Kunsthandwerke präsentieren sich

Das Puppen- und Märchenfestival ist derweil nicht die einzige Veranstaltung, die am Wochenende Leben in die Ortsmitte bringen soll: Der Handels- und Gewerbeverein (HGV) richtet am Samstag und Sonntag zum mittlerweile zweiten Mal den Kunsthandwerkermarkt aus, bei dem filigrane Keramik, Schmuck, Textilkunst, Holz- und Metallarbeiten sowie vieles mehr angeboten werden. Mehr als 65 Kunsthandwerker beteiligen sich, freut sich HGV-Vorsitzender Fabian Deberling. Zum Bummeln laden die Stände im Bereich der Friedrichstraße ein – ebenso wie die örtlichen Einzelhändler, die am Sonntag von 12 bis 17 Uhr ihre Türen öffnen. Im gleichen Zeitraum findet der Kinder-Flohmarkt für Drei- bis Zehnjährige in der Friedrichstraße statt.

Zudem steht am Sonntag von 11 bis 17 Uhr die Freizeitbörse an. Sieben Vereine und Institutionen präsentieren sich mit Informations- und Mitmachangeboten.

Freizeitbörse mit Mitmachangeboten

Viele Besucher erhoffen sich die Veranstalter des Puppen- und Märchenfestivals auch in diesem Jahr. (Archivfoto) Foto: Stephan Hübner

Auch für die Verpflegung der Besucher ist gesorgt: Neben der örtlichen Gastronomie rollen Foodtrucks an, die für kulinarische Glanzlichter sorgen.

Puppenspieler und Märchenerzähler sind aktiv

Samstag, 27. September

Eröffnet wird das Puppen- und Märchenfestival um 11 Uhr im Märchenpavillon im Kurpark. Zudem ist Mitmachtheater angesagt. Ab 12 Uhr ist Puppentheater geboten – bei gutem Wetter auf dem Rathausplatz, bei Regen in der Cafeteria der Klinik am Doniswald. „Karin erzählt“ ab 13 Uhr an der Klinik im Doniswald, bei schlechtem Wetter in der Lesegalerie im Haus des Gastes. Christels Märchentruhe öffnet sich um 14 Uhr bei gutem Wetter am Märchenpavillon, ansonsten in der Lesegalerie. Basti Hoferer erzählt ab 15 Uhr Märchen auf dem Zinzendorfplatz. Bei schlechtem Wetter wird der Programmpunkt in den Saal im Haus des Gastes verlegt. Ab 16 Uhr tanzt Johanna Märchen – bei gutem Wetter im Doniswald, bei Regen im Saal im Haus des Gastes. Einen Märchenabend für Erwachsene gestalten Sebastian Hoferer und Olaf Jungmann ab 19 Uhr im Sahnehäubchen. Der Eintritt kostet sieben Euro, mit Gästekarte fünf Euro. Anmeldungen nimmt das Café Sahnehäubchen unter 0162/7 77 17 48 entgegen.

Sonntag, 28. September

Mitmachtheater ist ab 11 Uhr auf dem Rathausplatz, bei Regen im Saal im Haus des Gastes. Weiter geht es um 12 Uhr am Märchenpavillon – oder bei schlechtem Wetter in der Lesegalerie im Haus des Gastes – mit Märchenerzähler Basti Hoferer. Lea und Gunnar sind ab 13 Uhr auf dem Zinzendorfplatz oder bei Regen in der Cafeteria der Klinik am Doniswald aktiv. Diese ist auch Ausweichort für das Kasperletheater mit Henry ab 14 Uhr. Bei gutem Wetter findet die Veranstaltung an der Klinik im Doniswald statt. „Karin erzählt“ heißt es ab 15 Uhr auf dem Rathausplatz, bei Regen in der Lesegalerie. Das Finale steht um 16 Uhr im Doniswald – beziehungsweise bei Schlechtwetter im Saal im Haus des Gastes – an: Zunächst tanzt Johanna Märchen, danach gestalten Lio und Olaf den Abschluss.