Erlebniswanderweg Kinzigtalsteig: Anspruchsvolle Etappen auch in Schenkenzell

Anspruchsvolle Etappen auch in Schenkenzell

1 Der Kinzigtalsteig führt von Schiltach durch Schenkenzell (Foto), über den Pfarrberg nach St. Roman. Foto: Herzog

Mit dem Kinzigtalsteig, der 2026 eröffnet werden soll, hat die Schwarzwald Tourismus Kinzigtal (STK) ein neues touristisches Angebot für Wanderer. Die Mehretappentour über 155 Kilometer führt mitten durch und über Schenkenzell.









STK-Geschäftsführerin Isabella Schmider stellte in der Sitzung des Gemeinderats das Projekt vor. Ihr zufolge wird mit dem Kinzigtalsteig das Ziel verfolgt, einen gesamtheitlichen Erlebniswanderweg in zwei Schleifen und mehreren Etappen zu konzipieren, der alle 13 Mitgliedsorte des STK verbindet. Mit der Schaffung eines zertifizierten Qualitätswanderwegs soll nicht die größte Zielgruppe Familien mit Kindern, sondern neue Zielgruppen insbesondere in der Nebensaison angesprochen werden.