Erlebniswandern in Schenkenzell: Offene Flächen brauchen Bewirtschaftung

Zu einer Erlebniswanderung wird am Samstag, 13. Juni, ab dem Kloster Wittichen eingeladen.

Die Steillagen des Mittleren Schwarzwaldes prägen das charakteristische Landschaftsbild der Region. Wiesen und Weiden sind Futtergrundlage für Weidetiere wie Rind, Schaf und Ziege und stellen wertvolle Lebensräume für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten dar. Damit diese Flächen erhalten bleiben, ist laut Mitteilung des Landschaftsentwicklungverbands Mittlerer Schwarzwald eine regelmäßige, extensive Nutzung unerlässlich. Diese Bewirtschaftung verhindere die Verbuschung der Flächen und erhält ihren offenen Charakter.

Die Landschaftspflege in den Steillagen erfolgt überwiegend durch traditionelle Nutzungsformen wie die Beweidung, die Mahd mit Spezialmaschinen oder in Handarbeit.

Hohe Anforderungen an Landwirte

Die arbeitsintensive Bewirtschaftung stellt hohe Anforderungen an die Landwirte, ist jedoch laut LEV entscheidend für den Erhalt der Kulturlandschaft im Mittleren Schwarzwald. Um diese Landschaft langfristig zu bewahren, brauche es engagierte Bewirtschafter sowie gezielte Unterstützung durch Förderung und Beratung.

Daher lädt der LEV ein: „Begleiten Sie uns auf eine Wanderung durch die typische Schwarzwälder Landschaft, bei der Sie die Schönheit der Natur, aber auch die Herausforderungen in der Landschaftspflege erleben können. Auf einer abwechslungsreichen Rundwanderung erfahren Sie Interessantes über die historische Nutzung, über schützenswerte Biotope und Arten, Landschaftspflegemaßnahmen, Mahd und Beweidung und vieles mehr“.

Fünf Kilometer

Die Erlebniswanderung am Samstag, 13. Juni, dauert von 9.30 bis gegen 14 Uhr. Start- und Endpunkt ist am Kloster Wittichen. Sie führt über fünf Kilometer und 200 Höhenmeter. Festes Schuhwerk und wetterangepasste Kleidung wird empfohlen. Unterwegs gibt es eine Getränkestation und ein Mittagsvesper. Der Eintritt ist frei, es ist keine Voranmeldung notwendig.

Die Wanderung findet in Kooperation mit der Gemeinde Schenkenzell, dem Forstbetrieb Fürst zu Fürstenberg, der Dorfgemeinschaft Wittichen, lokalen Landschaftspflegern sowie dem Landschaftserhaltungsverband Landkreis Rottweil statt.

Die Veranstaltung findet im Rahmen des 20-jährigen Jubiläums des Landschaftsentwicklungsverbandes Mittlerer Schwarzwald statt. Fragen beantworten in der Geschäftsstelle Silke Stößer und Kim Ebinger, Telefon 07836/58 63 oder unter lev@stadt-schiltach.de.

www.lev-mittlerer-schwarzwald.de/de/Aktuelles/20-Jahre-LEV-Mittlerer-Schwarzwald