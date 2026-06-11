Erlebniswandern in Schenkenzell: Offene Flächen brauchen Bewirtschaftung

Zu einer Erlebniswanderung wird am Samstag, 13. Juni, ab dem Kloster Wittichen eingeladen.
Die Steillagen des Mittleren Schwarzwaldes prägen das charakteristische Landschaftsbild der Region. Wiesen und Weiden sind Futtergrundlage für Weidetiere wie Rind, Schaf und Ziege und stellen wertvolle Lebensräume für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten dar. Damit diese Flächen erhalten bleiben, ist laut Mitteilung des Landschaftsentwicklungverbands Mittlerer Schwarzwald eine regelmäßige, extensive Nutzung unerlässlich. Diese Bewirtschaftung verhindere die Verbuschung der Flächen und erhält ihren offenen Charakter.