Erlebnistag in Ergenzingen: Von Traktoren bis zum Kräutergarten

Erlebnistag in Ergenzingen

1 An fast jeder Station konnte man an diesem Tag sein Wissen unter Beweis stellen. Foto: Ranft

Zu einem Erlebnistag im Rahmen der „Gläsernen Produktion“ hatten die Schönstätter Marienschwestern, die für deren Landwirtschaft zuständige Betreiberfamilie Semmelmann und die Abteilung Landwirtschaft des Landratsamtes Tübingen auf die Liebfrauenhöhe eingeladen.









Von 11 bis 16 Uhr erwartete die zahlreichen Besucher ein toll ausgeklügelter, informativer Parkour, den man im Alleingang, aber auch unter fachkundiger Führung von Bernhard Semmelmann, absolvieren konnte. Von Letzterem erfuhr man zunächst einmal, dass die landwirtschaftlichen Erzeugnisse des „Marienhofes“, der fester Bestandteil des Ergenzinger Schönstatt-Zentrums ist, in erster Linie für die Schwestern und die Gäste der Liebfrauenhöhe gedacht sind. Was dann übrig bleibe, gehe in den Verkauf.