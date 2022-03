2 UNA-Mitarbeiter mit polnischen Kräften an der riesigen Aufnahmehalle bei Korczowa. Foto: UNA

Uwe Lässig und Angela Kazmaier, Vorsitzende des Tierrettungsdienstes UNA Union für das Leben, stehen noch ganz unter dem Eindruck des eben Erlebten: Dreieinhalb Tage und 3600 Kilometer zur polnisch-ukrainischen Grenze und zurück mit einem Fahrzeugkonvoi voller Hilfsgüter, acht Tonnen Spenden, und zurück nach Deutschland mit 15 ukrainischen Kriegsflüchtlingen.















Dobel - Die Menschen leiden – und die Tiere mit. Gezeichnet haben Kazmaier und Lässig nicht nur der Schlafmangel, sondern vor allem die Ein­drücke. Von den riesigen logistischen Leistungen in Polen, wo wenige Menschen unzählige zurückgelassene Tiere versorgen, dem Mut der Menschen, Dinge weiterzuliefern hinein in die Ukraine, wo Tierschützer – selbst mit kaum Nahrung – bei ihren Schützlingen ausharren.

Stau wegen Kriegstouristen

"Unser geliefertes Material ist jetzt schon wieder aufgebraucht", erklärt Lässig. Er erzählt vom Stau vor der polnischen Grenzstadt Korczowa – unvorstellbar: aufgrund von Kriegstouristen. Von der Kooperation und Dankbarkeit der polnischen Polizei und des helfenden Militärs: "Die leisten Übermenschliches." Am eindrücklichsten aber war die Begegnung mit den geflohenen Menschen in der riesigen Halle wenige Kilometer von der ukrainischen Grenze. "Manche waren völlig resigniert, die Angst vor der Zukunft ist groß", beschreibt Kazmaier, "lauter leere Gesichter". Nie werde sie vergessen, wie sie die Entscheidung hätten treffen müssen, genau und nur 15 Personen mitzunehmen.

Schwacher Hund auf dem Rücken

Da waren die beiden 80-jährigen Frauen, die auf der Rückfahrt, bereits in Deutschland, aus Furcht vor einem überfliegenden Hubschrauber sich unter das Auto hätten werfen wollen. Dass es Menschen mit Tieren besonders schwer hätten wegzukommen, weil kein Bus oder Zug sie mitnehme. Da war der große alte Hund, der selbst schon so schwach war, dass die Besitzerin ihn auf dem Rücken über die Grenze hatte tragen müssen. Das Teenagermädchen, das seine zwei Meerschweinchen 300 Kilometer weit auf dem Arm getragen hatte. An der Grenze angekommen, war eins davon erfroren. Die Mutter, die mit Kindern, zwei kleinen Hunden und einer Schildkröte – die in der Jackentasche – zunächst fliehen und dann viele Stunden an der Grenze warten musste. "Erst in Deutschland hat sie Schuhe und Strümpfe ausgezogen", berichtet Kazmaier, "ihre Füße waren völlig aufgeplatzt, hatten Erfrierungen". Aber auch die glückliche Ungläubigkeit eines mitfahrenden Jungen, der an der Autobahnraststätte feststellte: "Ich wusste gar nicht, dass es noch so viel Essen gibt!" Auch für das überlebende Meerschweinchen und seine Besitzerin gab es übrigens ein – vorläufiges – Happy End: Die Familie kam bei einer UNA-Mitarbeiterin im Rhein-Neckar-Raum unter.

Weiterer Transport

Es wundert nicht, dass der nächste, kleinere Futtermitteltransport bereits wieder auf dem Weg nach Osten ist. Dass die Hotlines weiter heiß laufen mit Fragen und Angeboten. Eine weitere größere Aktion ist für Anfang April geplant. Wer sich in irgendeiner Form einbringen will, erfährt alles Wichtige über die UNA-Homepage und Facebook.