Erlebnis Segelfliegen in Eutingen: Kinder heben im Segelflieger ab

1 Für 15 Teilnehmende bot die Luftsportgemeinschaft Hanns Klemm auf dem Eutinger Flugsportgelände das „Erlebnis Segelfliegen“ an. Foto: Feinler

Luis sitzt im Segelflieger und wartet gespannt auf den Start, in wenigen Sekunden geht es los. 15 Teilnehmende erlebten bei der Luftsportgemeinschaft Hanns Klemm auf dem Eutinger Flugsportgelände einiges.









14 Kinder aus Rottenburg und Umgebung sowie aus Böblingen waren am Sonntag beim zweiten Ferienprogramm am Wochenende. Am Samstag waren die Kinder aus der Gemeinde Eutingen dran. Die zehn Betreuer führten die Kinder aus Eutingen, Weitingen, Göttelfingen und Rohrdorf in den Luftflugsport ein. Bei starker Hitze ging zumindest auf dem Fluggelände ein guter Wind. Die Acht- bis 13-Jährigen bekamen eine Führung durch den Flug-Hangar. Sie schauten sich Segel- und Motorflugzeuge an.