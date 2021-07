1 Eine Kundin steht vor dem geschlossenen Laden und liest den Brief, mit dem sich das Team nach nur sechs Wochen wieder aus Erlaheim verabschiedet. Foto: Schnurr

Manche Kunden wurden kalt erwischt: Erlaheims Dorfladen "Helenes Herzstück" ist seit Montag wieder geschlossen.

Geislingen-Erlaheim - Nur sechs Wochen lang haben Birgit Englert und ihr Team das kleine Nahversorgungsgeschäft in Erlaheim betrieben. Am Wochenende war dann schon wieder Schluss.

"Ein Laden wäre für den Ort wirklich gut", findet eine Kundin, die am Dienstag überrascht vor verschlossener Türe steht. "Vor allem für die Älteren."

Sie liest den Brief an der Glastüre, mit dem sich Englert und ihre Mitarbeiterinnen von den Erlaheimern verabschieden: Trotz Vorfreude und Bemühungen habe man sich leider im Ort nicht etablieren können und müsse den Verkauf von Lebensmitteln des täglichen Bedarfs beenden, steht darin. "Das stimmt uns wirklich traurig."

"Der Laden lohnt sich nicht"

"Der Laden lohnt sich nicht", sagt Englert unverblümt auf die Frage nach dem Grund für die rasche Schließung. "Da ist es besser, wenn man schnell reagiert."

Ende März hatte die vorherige Pächterin Gaby Armbruster aufgegeben. Auch bei ihr war die fehlende wirtschaftliche Grundlage der Auslöser dafür, obwohl für sie der Laden an der Karlstraße drei Jahre lang ihr Leben gewesen ist: "Es rentiert sich nicht mehr", sagte sie am letzten Öffnungstag dem Schwarzwälder Boten. Diese Einschätzung bestätigt nun die Erfahrung ihrer Nachfolgerin.

Englert betreibt aber weiterhin "s’Dorflädle" in Binsdorf. Denn dort läuft das Geschäft gut. Nicht zuletzt stimmt die Nachfrage der Kundschaft aus dem Ort (wir haben berichtet). Die Erlaheimer, so hoffen Englert und ihr Team, werden künftig ihre Besorgungen vielleicht in Binsdorf erledigen. Wie es mit "Helenes Herzstück" weitergeht, ist derzeit offen.