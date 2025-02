Erkrankter Papst: Franziskus erleidet Rückfall

1 Im Gemelli-Krankenhaus von Rom, wo Nonnen beten, wird Papst Franziskus seit zwei Wochen stationär behandelt. Foto: Andrew Medichini/AP/dpa

Nach zwei Wochen im Krankenhaus war mehrfach von einer leichten Verbesserung die Rede. Am Nachmittag hat der 88-Jährige jedoch eine neue Krise. Er muss auch mechanisch beatmet werden.









Rom - Papst Franziskus hat nach Angaben des Vatikans im Krankenhaus einen Rückschlag erlitten. Der 88-Jährige habe am Nachmittag einen Bronchospasmus gehabt, eine Verkrampfung der Atemwege, hieß es am Abend in einer Mitteilung. Dies habe zu mehrfachem Erbrechen und einer "plötzlichen Verschlechterung des Atembilds" geführt. Franziskus sei daraufhin mechanisch beatmet worden. "Die Prognose bleibt daher verhalten", hieß es.