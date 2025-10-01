Erklärung von Jens Häußler: Gechinger Bürgermeister tritt nicht erneut an

Nächstes Jahr gibt es definitiv einen Wechsel an der Gechinger Rathausspitze – das sind die Beweggründe für den Rückzug des derzeitigen Amtsinhabers.
Vor dem Einstieg in die Tagesordnung überraschte Bürgermeister Häußler das Gemeinderatsgremium in der jüngsten Sitzung am Dienstagabend mit einer persönlichen Erklärung: „Ich werde bei der Bürgermeisterwahl im kommenden Jahr nicht mehr antreten“. Schon nach der letzten Wahl habe er für sich eine Tendenz festgelegt, die das hieß: „Bei der Wahl 2026 bin ich 64 Jahre alt, dann werde ich nicht mehr antreten“. Aber natürlich stelle man sich im Lauf von acht Jahren, so lange dauert eine Bürgermeister-Amtsperiode, auch ab und an die Frage: Bleibe ich oder nicht?