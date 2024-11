Erkältungszeit: Atemwegserkrankungen weiterhin auf hohem Niveau

1 Die Atemwegserkrankungen werden hauptsächlich durch Rhinoviren, also die klassischen Erkältungsviren, und Coronaviren verursacht. (Symbolbild) Foto: Alicia Windzio/dpa

Viele Menschen in Deutschland sind momentan krank. Welche Viren dafür besonders verantwortlich sind.









Berlin - Nach wie vor leiden sehr viele Menschen in Deutschland an einer akuten Atemwegserkrankung. Für die Woche vom 28. Oktober geht das Robert Koch-Institut (RKI) von etwa 6 Millionen Betroffenen aus, unabhängig von einem Arztbesuch, wie es in einem aktuellen Bericht heißt. Die Werte bei Erwachsenen seien leicht gesunken, die bei Kindern leicht gestiegen. Die Zahl der schwer verlaufenden Infektionen sei allerdings immer noch niedrig.