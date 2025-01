Erkältungskrankheiten: Atemwegsvirus HMPV in China: WHO beruhigt

Atemwegsvirus HMPV in China: WHO beruhigt

Genf - Angesichts von Berichten über Atemwegsinfektionen mit dem HMPV-Virus in China ist die Weltgesundheitsorganisation (WHO) um Beruhigung bemüht. Das humane Metapneumovirus sei weder neu noch besonders gefährlich, betonte eine WHO-Sprecherin in Genf. In China sei keine Notfall-Lage ausgerufen worden.