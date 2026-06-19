Erinnerungsort in Schorndorf: Gedenken an den tragischen Tod des Kleinkinds – „Es tut weh“

Der tragische Tod des 20 Monate alten Mädchens erschüttert nicht nur die Menschen in Schorndorf. Die Anteilnahme ist groß. Viele legen Kerzen und Blumen am Ort des Unglücks nieder.
Ein rosafarbener Blumenstrauß lehnt an dem Zaun, gelbe Gerbera, daneben zwei große rote Rosen, Plüschtiere, auch ein kleines rosafarbenes Schäfchen – und Kerzen. Die Stelle am Sportpark Rems in der Richard-Kapphan-Straße in Schorndorf, an der am Mittwochnachmittag ein 20 Monate altes Kind tragisch ums Leben gekommen ist, ist zum Gedenkort geworden. Der Tod eines etwa 20 Monate alten Mädchens erschüttert die Menschen.