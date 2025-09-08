Erinnerungen an die Schulzeit: Ihr Abitur in Ebingen ist 70 Jahre her

Walter Schnerring war es, der seine Mitschüler in Ebingen zusammengebracht hatte. Vor 70 Jahren hat er gemeinsam mit 19 weiteren Absolventen in Ebingen sein Abitur erlangt. Schnerring studierte nach seiner Schulzeit in Ebingen an der Kunstakademie und zeichnet sich für die Gestaltung des bekannten Wandbilds im Foyer des Balinger Eyachbads verantwortlich. Mit ihm zusammen reisten vier weitere ehemalige Mitschüler an – wie schon damals in den 1950er-Jahren, als sie täglich mit dem Zug von Balingen nach Ebingen pendelten. Der Zug wurde damals noch mit Holz befeuert, unterwegs tauschte man Hausaufgaben aus. Im Winter kam es vor, dass der Zug bei Lautlingen im Schnee steckenblieb.

Vor dem offiziellen Empfang besuchten die ehemaligen Abiturienten die Otto-Dix-Ausstellung im Kunstmuseum Albstadt. Anschließend empfing Oberbürgermeister Roland Tralmer die Gruppe im kleinen Ratssaal des Rathauses. Er berichtete von der Entwicklung der Stadt, sprach über das Jubiläumsjahr und schenkte den Senioren jeweils eine Flasche Stadtjubiläums-Sekt.

Tolle, aber nicht einfache Zeit

Walter Schnerring blickte auf die Jugend der ehemaligen Abiturienten in der Nachkriegszeit zurück. Ihre Lehrer seien entweder „UK“ gewesen – also als unabkömmlich eingestuft –, oder Versehrte aus dem Ersten Weltkrieg, Kranke oder wegen körperlicher Einschränkungen wie starker Kurzsichtigkeit vom Militär zurückgestellte Männer. Dazu seien sehr junge Lehrkräfte gekommen. „Es war eine tolle Zeit, aber nicht nur einfach“, erinnerte Schnerring. „Wir sind auch noch geschlagen worden. Manche unserer Lehrer haben sich mit dem neuen Grundgesetz, mit der Unverletzlichkeit des Lebens, schwergetan.“ Abschließend sagte er: „Jetzt sind wir wieder beieinander, und ich weiß nicht, ob wir noch einmal ein solches Treffen schaffen werden. Wir sind trotz unseres Alters ein guter Haufen.“

Abschluss im Gasthof Linde

Besonders bewegt zeigte sich Wulf Overdyck, der später Soziologie, Politik und Psychologie studierte: Der Empfang habe ihn sehr gefreut. Im Anschluss schlenderte die Gruppe die Marktstraße entlang und kehrte im Gasthof Linde ein. In gemütlicher Runde wurden Erinnerungen ausgetauscht – von kleinen Streichen im Unterricht bis zu gemeinsamen Erlebnissen auf dem Schulweg.

Unter den Jahrgängern war auch Frau Foth, die von ihrem Ehemann begleitet wurde. Eberhard Foth, selbst Abiturient in Ebingen – allerdings bereits vor 75 Jahren –, machte später als Vorsitzender Richter des Bundesgerichtshofs Karriere. Er leitete unter anderem das Verfahren gegen die führenden Mitglieder der RAF im sogenannten Stammheim-Prozess – eines der bedeutendsten Strafverfahren der Nachkriegszeit.