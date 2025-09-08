Erinnerungen an die Schulzeit: Ihr Abitur in Ebingen ist 70 Jahre her

Ein besonderes Wiedersehen feierten fünf ehemalige Abiturienten des Jahrgangs 1955. Sie erinnerten sich an ihre Schulzeit in Ebingen.
Walter Schnerring war es, der seine Mitschüler in Ebingen zusammengebracht hatte. Vor 70 Jahren hat er gemeinsam mit 19 weiteren Absolventen in Ebingen sein Abitur erlangt. Schnerring studierte nach seiner Schulzeit in Ebingen an der Kunstakademie und zeichnet sich für die Gestaltung des bekannten Wandbilds im Foyer des Balinger Eyachbads verantwortlich. Mit ihm zusammen reisten vier weitere ehemalige Mitschüler an – wie schon damals in den 1950er-Jahren, als sie täglich mit dem Zug von Balingen nach Ebingen pendelten. Der Zug wurde damals noch mit Holz befeuert, unterwegs tauschte man Hausaufgaben aus. Im Winter kam es vor, dass der Zug bei Lautlingen im Schnee steckenblieb.