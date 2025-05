Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg: So erlebte ein Zeitzeuge den Beschuss auf Wittenweier

So erlebte ein Zeitzeuge den Beschuss auf Wittenweier

Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg

1 Am 14. April 1945 wurde Wittenweier von Jagdbombern angegriffen. Zahlreiche Häuser wurden dabei zerstört. Foto: Historischer Verein Neuried

Die Riedgemeinden wurden zum Ende des Zweiten Weltkriegs zur Zielscheibe der Alliierten. In einer Serie werden die Erlebnisse erzählt, an die sich Zeitzeugen 1985 im LZ-Gespräch erinnerten – darunter der Beschuss auf Wittenweier.









„Von allen Dörfern zwischen Breisach und Kehl liegt keines so nahe am Rheinufer wie Wittenweier. Von der Kirche bis zum französischen Ufer sind es nur 800 Meter.“ Dies stellte Otto Lässle, Jahrgang 1918, fest, der den Zweiten Weltkrieg in seiner Heimatgemeinde miterlebt hat. Diese war im Krieg sehr gefährlich: Vier Anwesen wurden zerstört, 37 schwer und 23 leicht beschädigt.