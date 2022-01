3 Wilhelm Eberhardt, Anna Märkle, geborene Eberhardt, und Erich Eberhardt Foto: Fritsche

Wieder gefundene Feldpostbriefe aus dem Zweiten Weltkrieg erinnern an Zeiten, als die Menschen noch viel größere Herausforderungen als durch die Corona-Pandemie heute bewältigen mussten.















Link kopiert

Schramberg-Sulgen - Veranstaltungen müssen ausfallen und auch mit privaten Kontakten soll man derzeit corona-bedingt sparsam umgehen. Die Sulgenerin Lore Hillmaier hat die Zeit zu Hause genutzt und in den Schränken alte Sachen gesichtet und sortiert.

In Krise eine Chance sehen

So ist sie in einer Schublade auf lange verschollene Feldpostbriefe aus den Jahren 1942 und 1943 ihrer Onkel Wilhelm und Karl Eberhardt gestoßen, die in Russland, Polen und Frankreich im Krieg waren. Nachdem sie die Briefe alle wieder gelesen hat, kam ihr der Gedanke: "Wenn man das liest wird einem erst wieder bewusst, dass wir nicht in einer ›angsterfüllten Zeit‹ leben. Sondern, dass wir nun seit 80 Jahren in Frieden und Freiheit leben dürfen – und es schon viel schlimmere Zeiten gab, wie wir sie nun durch Corona erfahren." Obwohl die Welt immer turbulenter werde, denke sie, dass in jeder Krise auch eine Chance stecke und die Menschen sich über die wahren Werte des Lebens mehr Gedanken machen sollten: "Vielleicht nicht nach dem warum, sondern nach dem wozu fragen".

So hat sie mit unserer Redaktion Kontakt aufgenommen und zu sich eingeladen: Ausgebreitet auf dem Wohnzimmertisch liegen die handgeschriebenen Briefe ihrer Onkel und alte Fotografien. Das Papier ist dünn und leicht, durch das Alter teilweise vergilbt, manche auch in Sütterlin-Schrift oder mit Bleistift abgefasst. Verschickt wurden die Briefe mit der Feldpost der Wehrmacht, auch ein solcher Umschlag ist noch erhalten. Fotos von diesen historischen Dokumenten dürfen wir machen, sie selbst möchte nicht fotografiert werden.

Aus dem Lazarett

Hillmaiers Mutter Anna ist eine geborene Eberhardt und hatte vier Brüder, die alle im Krieg waren. Zwei – Karl und Erich – sind zurück gekommen, einer – Wilhelm – ist gefallen und einer – Ottmar – ist vermisst. "Wo weiß man nicht", erzählt sie. Karl und Erich sind beide Maler geworden, wobei Karl das Geschäft weitergeführt hat. Von ihm stammt ein Feldpostbrief mit Datum 1. April 1942. Er berichtet, dass er in einem Lazarett in Posen liegt. "Habe starke Erfrierungen an beiden Füßen, die Zehen sind ganz schwarz". Wie es damit weitergehe, wisse er nicht, wahrscheinlich würden welche abgenommen werden. "Bin wohl nicht lange in Russland gewesen, aber habe genug mitgemacht, das reicht mir vollauf". Dann macht er sich noch Gedanken, wie die Landwirtschaft zu Hause läuft.

Geplagt von Ungeziefer

Am 21. April 1943 schreibt sein Bruder Wilhelm Eberhardt aus Russland zu Ostern. Ungeziefer, Läuse und das Wasser in den Gräben plagen ihn. Die Verpflegung ist knapp, er wird nicht satt. "Es sind schon wieder zehn Wochen her, dass ich das letzte Mal richtig friedensgemäß gegessen habe." Er würde jetzt im Frühjahre lieber in der Landwirtschaft zu Hause helfen, aber: "Hier in Russland erfülle ich noch mehr meine Pflicht." Am 16. Juni 1943 hat der dann ein Paket von zu Hause aus Locherhof bekommen: "Es ist immer ein Festtag für mich, wenn so schwere Sachen bei mir anrollen." Wenn er wieder mal Urlaub hat, wolle er ein schönes Bild malen und sich so bedanken.

Einziger Überlebender der Gruppe

Am 15. Juli 1943 folgt ein langer Brief von ihm: "Nun habe ich wieder einmal sehr großes Glück gehabt und muss Gott danken, dass ich noch am Leben bin und den Russen entkommen bin." Er berichtet dann ausführlich und plastisch über den Panzerangriff und die Nahkämpfe – dieser Brief muss durch die Zensur gerutscht sein. "Von meiner Gruppe bin ich der einzige, der davon kam." Verwundet schaffte er es mit anderen Versprengten in einer abenteuerlichen Flucht zur Stadt Orel. Eine "Ju 52" – ein Verkehrs- und Transportflugzeug von Junkers – brachte ihn dann in ein Lazarett am Schwarzen Meer. Im Post Skriptum erbittet er noch Rasierzeug und Hosenträger: "Ich habe gar nichts mehr."

Brief kommt zurück

Der letzte Brief von ihm datiert von 30. Juli 1943. Er versichert, dass alles gut verheile. "Ich könnte ja so vieles schreiben, aber es hat keinen Wert, denn man muss die Heimat immer in guter Hoffnung lebe lassen." Der Dreißigjährige Krieg habe ja auch mal ein Ende genommen und "dieser wird auch einmal durch ein Wunder mal zu Ende gehen". Und er hoffe, dass zu Hause "die Kartoffeln gut stehen und ausfallen". Am 22. November 1943 hat Anna Eberhardt einen letzten Brief an ihren Bruder geschrieben. Mit dem Vermerk "Gefallen für Großdeutschland am 22. Dezember 1943" wurde er wieder an sie zurückgeschickt.

"Ich wollte einfach die im Wohlstand groß gewordenen Menschen daran erinnern, dass sie jetzt, wo man überall nur noch Corona hört, mal daran denken, was wirklich wichtig ist", sagt seine Nichte Lore Hillmaier, als sie die Briefe wieder behutsam zusammenfaltet.