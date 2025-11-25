Laura Dahlmeier war nach ihrer Erfolgskarriere TV-Expertin. Sie wurde geschätzt, vor allem für ihre Menschlichkeit. Nach ihrem Tod hinterlässt sie eine Lücke, die so schnell nicht geschlossen wird.
Berlin - Bei der Erinnerung an ihren speziellen Moment mit Laura Dahlmeier kommen Selina Grotian schon nach wenigen Sekunden die Tränen. "Ich weiß noch ganz genau, letztes Jahr in Kontiolahti ist sie extra noch mal mit mir eine Runde gelaufen", erzählt Grotian vom Saisonauftakt der Vorsaison, ehe ihr die Stimme versagt.