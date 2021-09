1 Als ihre Lieblingsstadt verwundet wurde, saß Kolumnistin Karina Eyrich als Jungredakteurin in der Redaktion Freudenstadt. Die Dimension des Terroranschlags wurde ihr erst vier Wochen später, beim Besuch ihrer früheren Wirkunsstätte, voll bewusst. Foto: Boesl

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Noch im Jahr vor dem Terroranschlag auf das World Trade Center hat die Kolumnistin Karina Eyrich in New York City gelebt und gearbeitet. Heute leitet sie die Albstädter Redaktion des Schwarzwälder Boten – und denkt immer noch mit Schaudern an den 11. September 2001 und ihren Besuch in der City kurz darauf.

"Ins World Trade Center ist ein Flugzeug gekracht!" Der Kollege aus der Anzeigenabteilung kam – ein halbes Jahr war ich erst beim Schwarzwälder Boten in der Kreisredaktion Freudenstadt – zu mir statt zu den anderen Kollegen, noch völlig fassungslos. Er wusste, dass ich im Jahr zuvor in New York City gearbeitet hatte, bei der ältesten deutsch-amerikanischen Zeitung, der New Yorker Staatszeitung, und erzählte mir aufgeregt, was sich gerade Weltbewegendes zugetragen hatte an diesem 11. September. Mein erster Gedanke war der an ein Kleinflugzeug, das einen der Twin Towers gestreift hat. Ich sollte mich irren.

Angebot wählen

und weiterlesen. Unsere Abo-Empfehlung: Probeabo Basis 0,00 € Alle Artikel lesen. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € mtl. *

Jederzeit kündbar Jetzt kostenlos testen Jahresabo Basis 69,00 € * Alle Artikel lesen. Ein Jahr zum Vorteilspreis

Danach jederzeit kündbar Jetzt bestellen Bereits Abonnent? Einloggen