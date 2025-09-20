Erinnerung an „Entenköpfer“: Museum sucht Lokführer für Lahrer „Bähnle“

Die beliebte Modellbahn, auf der ein Nachbau des „Entenköpfers“ durch die akkurat nachgebaute Lahrer Innenstadt tuckert, wird ab November wieder im Stadtmuseum gezeigt.
Das Stadtmuseum ist derzeit auf der Suche nach engagierten Ehrenamtlichen, die das historische „Bähnle“ – die detailgetreue Modellbahnanlage im Maßstab 1:32 – betreuen und sie Museumsbesuchern vorführen. Gesucht werden laut einer städtischen Pressemitteilung insbesondere Modellbauer sowie Personen mit technischem Verständnis, die beim Auf- und Abbau sowie bei der Präsentation der Anlage unterstützen möchten.