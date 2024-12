Christian Messner, der „Zeugchriste“ legte den Grundstein für die Musikstadt von heute – auch wenn er die Industrialisierung der 1880er und den phänomenalen Aufstieg Trossingens in den Folgejahrzehnten nicht mehr erlebte.

Seine Basteleien, genauer gesagt Reparatur und Nachbau einer Wiener Mundharmonika, startete der junge Christian Messner 1827 im elterlichen Haus im Tal, dem später legendären „Zeughäusle“.

Die offizielle Geschäftsgründung erfolgte 1830.

1927 wurde schon gefeiert

Im Rückgriff auf die Anfänge wurde im stolzen Pfarrdorf Trossingen im Juli 1927 das Jubiläum „100 Jahre Harmonika“ mit einer Gewerbeschau und anderen Festivitäten groß gefeiert. Höhepunkt bildete die Verleihung der Stadtrechte durch den persönlich anwesenden württembergischen Innenminister Eugen Bolz.

Die frühe Entwicklung um 1830 ist gut belegt und wurde schon vielfach beschrieben. Schon 1905, anlässlich seines 100. Geburtstages, wurde an Christian Messners Grabstätte in Trossingen ein Denkmal in Form eines Obelisken errichtet.

Weniger bekannt ist die Entwicklungsgeschichte der von ihm und seinem jüngeren Bruder Johannes gebildeten Firma „Christian Messner & Cie.“. Sie bestand fast 80 Jahre.

Sein Fabrikzeichen wurde nachgeahmt

1909 ging das Unternehmen in der Großfirma Matth. Hohner auf, die gleichzeitig zur Aktiengesellschaft wurde. Gegenüber den Neulingen Weiss, Hohner und Koch war die längst bestehende Firma Messner noch bis in die 1870er-Jahre hinein führend. Eine zeitgenössische Quelle spricht von 50 Mitarbeitern und den Exportländern Österreich, Italien, Schweiz und USA. Damals soll Messners Fabrikzeichen (König David mit der Harfe) im Ausland nachgeahmt worden sein.

Zwar konnte die Firma Messner mit dem Wachstum der drei großen Trossinger Konkurrenten nicht ganz mithalten, doch nahm die Firma an der Industrialisierung der Branche vollen Anteil.

Neue Inhaber wurden um 1880 Paul und Matthias Messner, die Söhne des Johannes Messner. Die Fabrik lag damals auf der Löhr (später Sägewerk der Firma Hohner, danach „Goethe-Passage“).

Mit Hohner verbunden

Spätestens um 1900 begann durch die Zusammenarbeit mit der Firma Hohner auch die latente Abhängigkeit von dieser. Wiederholt erledigten Messners größere Aufträge für den Branchenführer, der mit Bestellungen überhäuft war und seinen Überseehandel ständig ausbaute.

Trotz allem entwickelte sich Christian Messner & Cie. auch damals noch als selbständige Firma vorwärts, brachte beispielsweise als erste Firma Mundharmonikas mit „ausgeschweiftem Mundstück“ auf den Markt, die als Gebrauchsmuster geschützt waren.

Nachdem aber die Inhaber Matthias und Paul Messner ganze Jahresproduktionen nur für den Vertrieb der Firma Hohner herstellten, waren sie vollends in den Sog der Weltfirma geraten und gaben ihre Selbständigkeit auf.

Mit Aktien entschädigte man sie

Maria Birk, geborene Messner, eine Schwester der letzten Messner-Direktoren, hielt in ihren Lebenserinnerungen dazu fest: „Meine Mutter jammerte oft und sagte, wie wird es auch noch gehen mit diesem Geschäft, sie hatte es vorausgesehen, denn Hohner waren immer gewieftere Geschäftsleute & fortschrittlicher wie Messner.“

Die Gebrüder Messner wurden mit Aktienpaketen der neuen Matth. Hohner AG entschädigt. Die ruhmreiche Marke mit der Davidsharfe wurde unter Hohner noch viele Jahre weiter gefertigt. So taucht das Traditionsmodell „Loreley“ noch in Prospekten der 1930erJahre auf.

Zeitweise verblasste die Erinnerung

In späteren Jahrzehnten verblasste die Erinnerung an Christian Messner und dessen enorme Bedeutung für die Entwicklung zur Harmonika- und Musikstadt.

Doch 1990 wurde nach der Restaurierung der historischen Fahrzeuge der Trossinger Eisenbahn der älteste Triebwagen, T 1 von 1898, auf den Namen „Zeugchriste“ getauft. Seither hat der Pionier ein rollendes Denkmal

Sonderschau läuft

Am 13. Dezember, also just am vergangene Freitag, jährte sich nun Christian Messners Todestag zum 150. Mal.

Und im Jahr 2027 wird Trossingen das Doppeljubiläum „200 Jahre Mundharmonika“ und „100 Jahre Stadtrechte“ begehen können.

Bei den anstehenden Feierlichkeiten darf der „Zeugchriste“ Christian Messner nicht vergessen werden.

Aus gegebenem Anlass präsentiert das Deutsche Harmonikamuseum derzeit eine große Sonderschau zu Messner Leben und Werk, zu sehen noch bis 28. Februar.