Erinnerung an die Tanzpest: Mittelalterliche Musik erklingt am Freitag in Lahr

Das grenzüberschreitende Musikfestival „Voix et routes romane“ macht am Freitag, 29. August, dank einer Kooperation mit dem Bezirkskantorat und der Kreuzgemeinde erstmals in Lahr Station. Das Ensemble Zweigulden aus Basel widmet sich in einem getanzten Konzert einem Ereignis aus dem Sommer 1518: der Straßburger Tanzpest. Renaissance-Musik und -tänze erinnern an die Epidemie, die den Menschen ihrer Zeit Rätsel aufgab und vielleicht doch ein Ausdruck unbändiger Lebensfreude war, heißt es in der Ankündigung.

Der historische Hintergrund: Im Juli 1518 begann eine Frau vier bis sechs Tage lang in einer Straße in Straßburg eifrig zu tanzen. Innerhalb einer Woche schlossen sich ihr 34 weitere Personen an und innerhalb eines Monats waren es etwa 400. Während zwischen 1200 und 1600 etwa 20 vergleichbare Episoden berichtet wurden, machen die historischen Dokumente aus dieser Zeit, darunter Notizen von Ärzten, Predigten des Münsters, lokale und regionale Chroniken und sogar Tickets des Straßburger Stadtrats, diese Epidemie zu einer der am besten dokumentierten in der Geschichte, so die Organisatoren des Festivals.

Ereignis gibt bis heute Rätsel auf

Als sich die Epidemie verschlimmerte, vermuteten die Ärzte astrologische und übernatürliche Ursachen. Anstatt jedoch wie üblich Aderlässe zu verordnen, ermutigten die Behörden die Tänzer, indem sie einen Getreidemarkt einrichteten und eine hölzerne Bühne bauten. Sie glaubten, dass die Kranken mit dem Tanzen aufhören würden, wenn sie es ununterbrochen Tag und Nacht bis zur Erschöpfung tun könnten. Um die Wirksamkeit der Behandlung zu verbessern, stellten die Behörden sogar Musiker ein, die den Tanz unterstützen sollten. Das Basler Ensemble Zweigulden erinnert mit Renaissancemusik und -tänzen an diese berühmte historische Episode. Los geht es um 20 Uhr in der Stiftskirche.

Das Ensemble Zweigulden um Grace Newcombe (Stimme und gotische Harfe), Colin Heller (Violine und Nyckelharpa), Marc Lewon (Laute, Quinterne, Cister und Stimme), Philipp Wingeier (Renaissance-Trommel und Sprecher), Christian Senatore (Zeitgenössischer Tanz, Choreographie), Laetitia Kohler (Zeitgenössischer Tanz, Choreographie), Holly Scarborough (Flöten, Tamburin, Tamburin, Konzept und Leitung) hat sich auf weltliche Instrumentalmusik um 1500 spezialisiert. Die Gruppe präsentiert fesselnde Konzerte zu dramatischen historischen Themen, heißt es. Das Duo der Renaissance-Instrumente Flöte und Trommel, einst weit verbreitet und immer noch sehr präsent in der Tradition des Basler Karnevals, steht im Mittelpunkt des Projekts.

Vor dem Konzert gibt es eine Führung

Zweigulden hat mit historischen Tänzern, historischen Fechtern und zeitgenössischen Tänzern zusammengearbeitet und tritt mitunter in Kostümen auf, wodurch verschiedene Disziplinen miteinander vermischt werden, heißt es in der Ankündigung.

Vor dem Konzert wird Trude Sommer ab 18 Uhr eine Führung durch die Burgheimer Kirche anbieten. Ihre Geschichte reicht ins Mittelalter zurück und ist Anlass, die „Romanische Straße“, Namensgeber des Festivals, aus dem Elsass in die Ortenau auszuweiten.

Das Musikfestival „Voix et Route Romane“ sorgt seit mehr als 30 Jahren für die Animation der elsässischen Romanikstraße, einer touristischen Route, die aus 21 Hauptorten besteht. Es ist ein Treffpunkt für Kultur und Tourismus, darstellende Kunst und Kulturerbe: Vom Norden bis zum Süden des Gebiets, von der Rheinebene bis zu den Ausläufern der Vogesen belebt es ländliche und städtische Gebiete mit Konzerten mittelalterlicher Musik, schreiben die Organisatoren in der Pressemitteilung. Auch in diesem Jahr wird das Konzertprogramm von zahlreichen Veranstaltungen begleitet, die den Reichtum jedes Gebiets entdecken und für ein breites Publikum bestimmt sind. Ziel ist es, die Begegnungen zwischen den Festivalbesuchern selbst, aber auch zwischen den Festivalbesuchern und den lokalen Akteuren zu fördern und so echte Momente der Geselligkeit zu schaffen. Weitere Informationen zum Festival und dem Programm an den Stationen im Elsass gibt’s unter www.voix-romane.com.