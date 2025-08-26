Erinnerung an die Tanzpest: Mittelalterliche Musik erklingt am Freitag in Lahr

Ein besonderes Konzert gibt das Ensemble Zweigulden am Freitag in der Stiftskirche: Als Teil des elsässischen Festivals „Voix et routes romanes“ macht die Gruppe in Lahr Station.
Das grenzüberschreitende Musikfestival „Voix et routes romane“ macht am Freitag, 29. August, dank einer Kooperation mit dem Bezirkskantorat und der Kreuzgemeinde erstmals in Lahr Station. Das Ensemble Zweigulden aus Basel widmet sich in einem getanzten Konzert einem Ereignis aus dem Sommer 1518: der Straßburger Tanzpest. Renaissance-Musik und -tänze erinnern an die Epidemie, die den Menschen ihrer Zeit Rätsel aufgab und vielleicht doch ein Ausdruck unbändiger Lebensfreude war, heißt es in der Ankündigung.