Erich Kiefer verlässt Freudenstadt: Zum Abschied räumt der Finanzamtschef mit Vorurteilen auf

1 Erich Kiefer verlässt das Finanzamt in Freudenstadt. Foto: Kiefer

Nach fünfeinhalb Jahren als Finanzamtsleiter in Freudenstadt ist für Erich Kiefer Schluss. Mit 65 Jahren verabschiedet er sich aber nicht etwa in den Ruhestand, sondern geht einer neuen beruflichen Herausforderung nach.









An der Attraktivität der Stadt liegt es nicht, dass Erich Kiefer sie nach fünfeinhalb Jahren an der Spitze des Finanzamts wieder verlässt: „Ich war sehr gerne hier in Freudenstadt.“ Es sei eine seiner schönsten und produktivsten Berufsstationen gewesen, betont Kiefer, der seit 48 Jahren in der Finanzverwaltung tätig ist, im Gespräch mit unserer Redaktion. Der Grund für seinen Abschied ist schnell erklärt: die Distanz zu seiner Heimat Offenburg. Etwa 130 Kilometer legt Kiefer täglich für den Hin- und Rückweg zur Arbeit zurück, verbringt insgesamt rund zwei Stunden im Auto. Vor allem im Winter sei die Strecke ein Problem.