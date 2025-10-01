Erich Brodbeck aus Albstadt ist tot: Auf ihn war Verlass – und nicht nur im VfB-Tor

Der Ebinger Unternehmer Erich Brodbeck ist am Samstag im Alter von 87 Jahren gestorben.
Erich Brodbeck stammte nicht von der Alb; er kam am 6. November 1937 in Stuttgart zur Welt und und wuchs in Denkendorf bei Esslingen auf. Als junger Mann war er ein begeisterter Fußballer und ein guter dazu, denn er stand immerhin beim VfB Stuttgart als Torwart zwischen den Pfosten – Stammtorhüter der Oberligamannschaft war zwar ein anderer; jedoch ist mindestens ein Erstligaeinsatz von Erich Brodbeck verbürgt.