Erich Brodbeck aus Albstadt ist tot: Auf ihn war Verlass – und nicht nur im VfB-Tor

Erich Brodbeck stammte nicht von der Alb; er kam am 6. November 1937 in Stuttgart zur Welt und und wuchs in Denkendorf bei Esslingen auf. Als junger Mann war er ein begeisterter Fußballer und ein guter dazu, denn er stand immerhin beim VfB Stuttgart als Torwart zwischen den Pfosten – Stammtorhüter der Oberligamannschaft war zwar ein anderer; jedoch ist mindestens ein Erstligaeinsatz von Erich Brodbeck verbürgt.

Der Sport war charakterprägend; er vermittelte dem jungen Mann Disziplin, Verlässlichkeit und Teamgeist, Werte, die er sein Leben lang hoch halten sollte. Und überdies einen weiten Horizont: Der VfB-Nachwuchs spielte gegen die Jugendmannschaften von Real Madrid, FC Barcelona und Paris Saint Germain – vom Ausflug nach Barcelona schwärmte Erich Brodbeck ein Leben lang.

Nach der Schulzeit hatte er eine Buchdruckerlehre absolviert und es anschließend über ein Studium zum Ingenieur gebracht. Danach wollte er sich selbstständig machen; die Suche nach dem geeigneten Betrieb führte ihn zum Ebinger Druckereiunternehmer Josef Vögtle. Zum Verhandlungstermin war der junge Mann mit seiner Mutter angereist. Die wartete anfangs im Auto, wurde dann aber von Vögtle ins Haus gebeten, wo ihr Klavierspiel dazu beitrug, dass die Chemie stimmte. Man wurde handelseinig – und Erich Brodbeck auf diese Weise mit 24 Jahren Unternehmer.

In jungen Jahren hütete Erich Brodbeck das Tor des VfB Stuttgart. Foto: Brodbeck

Er blieb es viele Jahrzehnte lang und führte Ebro Color – seine Initialen stecken im Firmennamen – mit Engagement, Verantwortungsbewusstsein und Weitblick. Das Unternehmen wuchs und zog 1974 in den Ehestetter Weg um; zeitgleich schaffte Erich Brodbeck die erste Heidelberger Vierfarbenoffsetdruckmaschine Deutschlands an. Mit den Jahren wuchs er mehr und mehr in die Rolle des Vaters seiner Firmenfamilie hinein; seine Mitarbeiter erlebten ihn als einen, der sie förderte, unterstützte und notfalls auch Hindernisse für die aus dem Weg räumte. Mit 75 übergab er die Geschäftsführung an seinen Sohn German und trat in den Hintergrund – präsent blieb er aber dennoch, so lange er lebte.

Großzügiger Unterstützer des Kampfs gegen Polio

Ein Familienmensch war er auch privat, den Söhnen German und Simon ein liebender Vater und seiner Frau Ruth ein fürsorglicher Ehemann. In der wenigen Freizeit, die ihm blieb, wanderte er und fuhr Ski; seine besondere Liebe galt den Bergen; die Schweiz war ein bevorzugtes Reiseziel. Als Kind hatte er eine Polioinfektion überstanden und war deshalb im Alter ein großzügiger Unterstützer von Alt-OB Hans Pfarrs Kampf gegen die Kinderlähmung. Und natürlich war er VfB-Fan – alte Liebe rostet nicht.

Seinen Freunden und Weggefährten wird Erich Brodbeck als bodenständiger und bescheidener, dabei humorvoller und unaufgeregter Mensch in Erinnerung bleiben – auch in schwierigen Situationen strahlte er Ruhe und Klarheit aus. Er wird am Donnerstag, 2. Oktober, auf dem Ebinger Friedhof beigesetzt; der Trauergottesdienst beginnt um 14 Uhr.