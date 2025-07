Erhöhung in Empfingen: So viel mehr müssen Eltern für den Kindergarten bezahlen

So viel mehr müssen Eltern für den Kindergarten bezahlen

Erhöhung in Empfingen

Die Kindergartenbetreuung ist eine teure Angelegenheit – für die Kommunen und auch für manche Eltern. Der Gemeinderat Empfingen hat entschieden: Die Kindergartengebühren steigen auch 2025 weiter an. Zuvor gab es jedoch eine lebhafte Debatte. So viel mehr müssen Eltern bald zahlen.







In seiner Sitzung am Dienstagabend hat der Gemeinderat Empfingen die Erhöhung für das Kindergartenjahr 2025/2026 beschlossen. Grundlage für den Beschluss ist die landesweite Empfehlung der Vertreter von Städtetag, Gemeindetag sowie Kirchenleitungen und kirchlichen Fachverbänden in Baden-Württemberg. Diese hatten sich bereits 2024 auf eine Erhöhung der Elternbeiträge um 7,3 Prozent verständigt.