Erhöhung in Donaueschingen: Gebühren für Wasser und Abwasser steigen deutlich

Der Donaueschinger Gemeinderat beschließt eine Erhöhung der Wassergebühren ab 2026. Wie viel das Familien zusätzlich kosten wird.
Die Eigenbetriebe Wasser, Abwasser und Breitband bereiten den Donaueschinger Gemeinderäten regelmäßig Kopfzerbrechen. Uwe Kaminski, stellvertretender Fraktionssprecher der Grünen im Gremium, hob sie in seiner Haushaltsrede als ein Sorgenkind in der Finanzplanung heraus. Die Stadt hat bei steigenden Preisen nicht nur Schwierigkeiten, die laufenden Kosten der Eigenbetriebe zu decken, sondern muss auch in Modernisierung und Verbesserungen investieren. 2026 sind im Haushalt 12,5 Millionen Euro an Investitionen in Wasserwerk, Abwasser und Breitbandausbau veranschlagt.