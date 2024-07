Erhöhung in diesem und nächstem Jahr: Kinderbetreuung in Neuried wird teurer

1 Ab dem 1. November müssen Neurieder Eltern, deren Kinder in einer Kita in der Gemeinde betreut werden, tiefer in die Taschen greifen. Auch im Jahr 2025 wird es eine weitere Erhöhung der Gebühren geben. Foto: Jens Büttner/dpa

Lange wurde im Neurieder Rat über die Erhöhung der Gebühren für die Kindergartenbetreuung diskutiert. Nicht alle Räte wurden davon überzeugt, dies anzugehen. Auch Bürger meldeten sich in der Frageviertelstunde zu Wort und kritisierten das Vorhaben.









Gleich mehrere Bürgerinnen hatten die Frageviertelstunde genutzt, um ihren Unmut gegenüber den geplanten Erhöhung der Elternbeiträge für die Kindergartenbetreuung kund zu tun. Eine Mutter klagte darüber, dass sie es sich künftig ohne einen Halbtagsjob finanziell gar nicht mehr leisten könne, ihr Kind in die Betreuung abzugeben. Die weiteren kritisierten ebenfalls die „enorme Erhöhung“ und fragten, ob dies denn wirklich jährlich sein müsse. „Wir tun uns damit auch nicht leicht“, antwortete Bürgermeister Tobias Uhrich. Und da immer mal wieder der Vergleich der Gebühren der benachbarten Kommunen angebracht werde, machte Uhrich einmal mehr deutlich, dass es in Neuried elf Raten und nicht wie bei vielen anderen Gemeinden zwölf seien. „Wir liegen in diesem Bereich vollkommen im Schnitt“, so der Rathauschef. Stattdessen müsse man sich fragen, wo man als Gesellschaft, als Gemeinde hin wolle: Wir haben neun Kindergärten, bieten sämtliche Betreuungsangebote. Wir rüsten nach, wo nötig und sanieren, wo es muss: das sind alles Kosten, die wir irgendwie tragen müssen.“