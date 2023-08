1 Kellner im Restaurant: Die Gastronomie fürchtet die Auswirkungen einer höheren Mehrwertsteuer. Foto: Walzberg

Im kommenden Jahr läuft der reduzierte Mehrwertsteuersatz in der Gastronomie aus. Der Hotel- und Gaststättenverband fürchtet um Tausende Existenzen. Gastronomen sehen Preiserhöhungen kommen.









Für die Gastronomie sind es schwierige Zeiten. Nach der Pandemie mit der zeitweisen Schließung von Restaurants, Kneipen und Bars kamen gestiegene Energiekosten und die hohe Inflation. Die vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer, auf sieben Prozent für Speisen im Restaurant, wurde indes angesichts der hohen Energiepreise verlängert. Nun aber ist die Zeit der Coronaeinschränkungen vorbei, der Steuerrabatt soll am 31. Dezember dieses Jahres enden, so sehen es die Pläne der Ampel vor. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband warnt deshalb vor Tausenden bedrohten Existenzen. Wie sehen es Wirte in unserer Region?