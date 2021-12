2 Für die Häuslesbesitzer in Jungingen wirds bald teurer. Der Gemeinderat hob die Hebesätze für die Grundsteuern an. Foto: Stopper

Bürgermeister Oliver Simmendinger hätte sich gern mehr gewünscht. Doch am Ende stimmte der Gemeinderat am Donnerstag lediglich einer moderateren Erhöhung der Grundsteuern A und B zu. Mit den Anhebungen verbunden beschloss der Rat die Einführung einer Hebesatzsatzung.















Jungingen - Dass die Erhöhung der Grundsteuer-Hebesätze ab dem nächsten Jahr beinahe schon zwingend notwendig ist, stellte letztlich keiner der Räte in Frage. Lediglich Alexander Pick wollte in diesem Zusammenhang gern auch die Ausgabeseite genauer unter die Lupe genommen wissen. Was er bereits laufend mache, antwortete ihm Bürgermeister Oliver Simmendinger. Doch Einsparungen, so der Rathauschef, seien nur sehr schwer möglich.

Anstehende Aufgaben sind "enorm". Erwartungen sind hoch

Gleichzeitig bezeichnete er die anstehenden Aufgaben für Jungingen als "enorm". Die Erwartungen der Junginger seien hoch. "Wir haben ein Hallenbad, ein Freibad und insgesamt 15 Brücken." Und alles solle immer funktionieren.

Eine Erweiterung des Gewerbegebiets, die Schaffung neuer Wohngebiete, der Breitbandausbau, die Bewältigung des Klimawandels sowie die Sanierung der Infrastruktur - da brauche man Geld – "und zwar jetzt", forderte Simmendinger.

Haushalts-Puffer könnten bald aufgebraucht sein

Bei einem Haushaltsdefizit von jeweils 800 000 Euro in den vergangenen drei Jahren seien die Puffer bald aufgebraucht. Die letzte Erhöhung liegt 17 Jahre zurück. Damals war der Hebesatz für die Grundsteuer von 300 auf 320 beschlossen worden. Simmendingers Forderung für dieses Mal: 380 Prozentpunkte. Höre sich ziemlich hoch an, doch die Belastung für die Grundstückseigentümer blieben trotzdem überschaubar und bewegten sich zwischen 50 und 80 Euro, so seine Argumentation.

Auf viel Gegenliebe stieß sein Vorschlag trotzdem keinesfalls. Einzig Claudia Diez wäre Simmendingers Vorschlag gefolgt. "So tut’s dann halt einmal weh", meinte sie auch in Anspielung auf mehrere kleinere Erhöhungen, wie sie Miriam Diebold ins Spiel gebracht hatte. Für sie wäre diese satte Erhöhung "unverhältnismäßig", wie sie kritisierte. Eine so kleine Gemeinde brauche doch per se nicht denselben Hebesatz wie die Stadt Balingen, mit welcher Jungingen dann unangefochten den Spitzenplatz im Zollernalbkreis einnehmen würde.

Erhöhung bei einer Gegenstimme

Gemeinderat wird es "zu teuer"

Auch Martin Weinschenk wurde es "zu teuer", weswegen er für eine moderate Erhöhung plädierte. Letztlich würde die Erhöhung ja immer auch auf die Mieter abgewälzt und damit würden dann auch weniger vermögende Menschen getroffen. Schließlich einigte man sich bei einer Gegenstimme auf eine Anhebung auf 360 Punkte. Anstatt der von Simmendinger erhofften 50 000 Euro werden dann jährlich nur rund 40 000 Euro im Gemeindesäckel landen.

Was aber auf jeden bleibt: 100 000 Euro werden geschätzt durch die gleichzeitige Erhöhung der Gewerbesteuer hinzukommen. Diese hob der Rat von 330 auf 340 Punkte an. Man könne die Gewerbebetriebe nicht doppelt belasten, hatte Simmendinger für die moderate Anhebung geworben.

Gewerbesteuer: Gemeinde muss Verlässlichkeit garantieren

Dass man mit den Erhöhungen fürs Gewerbe bisher zurückhaltend geblieben sei, habe sich durchaus "bezahlt" gemacht, meinte Alexander Pick. Die damit auch garantierte Verlässlichkeit der Gemeinde, nicht ständig am Steuerrad zu drehen, müsse man den Unternehmen auch weiterhin garantieren.

Kommentar: Funktionieren

Von Roland Beiter

Bürgermeister Oliver Simmendinger ist wahrlich nicht zu beneiden. Angesichts der angespannten Finanzsituation der kommenden Jahr sieht er eine nicht einfache Zeit für Jungingen heraufziehen. An der Steuerschraube darf er aber nicht wie gewünscht drehen, gleichzeitig soll doch "immer alles funktionieren". Seine Befürchtungen dürften auch die Gemeinderäte teilen – zeigten sie doch vollstes Verständnis für eine notwendige Steuererhöhung. Dass ihnen angesichts der vom Schultes vorgeschlagenen Höhe aber schier der Atem wegblieb, ist nicht minder verständlich. Ob allerdings die Anhebung allein die erwarteten Löcher stopfen kann, bleibt bei 140 000 Euro jährlichen Mehreinnahmen abzuwarten. Doch Erhöhung hin oder her: Irgendwo muss das Geld halt herkommen. Gut möglich, dass halt doch auch noch der Vorschlag des Gürtel enger schnallens von Alexander Pick auch für den Gemeinderat an Bedeutung gewinnt.