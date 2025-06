1 Vom Borkenkäfer befallene Fichten in einem Waldgebiet nahe Hechingen-Boll. Foto: Maier Vor allem dort, wo Schadholz nicht vollständig aufgearbeitet wurde, gibt es eine sehr hohe Borkenkäferpopulation.







In den Wäldern im Zollernalbkreis ist in den nächsten Tagen mit einem erhöhten Borkenkäferbefall zu rechnen. Das teilt das Landratsamt mit. Daher fordert das Forstamt Waldbesitzende dazu auf, ihre Bestände verstärkt in Augenschein zu nehmen.