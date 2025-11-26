Erhöhte Aufmerksamkeit: Stadt Lahr warnt vor der Großen Drüsenameise

Das Rathaus der Stadt Lahr mahnt zur Vorsicht bei der Pflege von Grünanlagen. Wie man die Große Drüsenameise erkennt - und wie man handeln sollte.
Die Große Drüsenameise, wissenschaftlich Tapinoma magnum, ist nach bisherigem Kenntnisstand noch nicht in Lahr nachgewiesen worden. Doch ist sie vielen Menschen aus anderen badischen Gemeinden sowie aus Medienberichten bekannt. Da derzeit verstärkt Gärten, Gräber und Grünanlagen gepflegt und bepflanzt werden, bittet die Verwaltung in einer Pressemitteilung um erhöhte Aufmerksamkeit.