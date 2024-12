Erhitzte Gemüter in Mönchweiler

1 Sorgen um ihre Gemeinschaftsschule machen sich Susanne Grünwald und Lothar Reiner. Foto: Monika Hettich-Marull

An der Erweiterung der Gemeinschaftsschule Mönchweiler erhitzten sich die Gemüter. In Sorge sei man, so Schulleiterin Susanne Grünwald, die gemeinsam mit Konrektor Lothar Reiner die Fragerunde der Zuhörer nutzte, wie es mit der Schule weitergehe.









Schon jetzt sei klar, dass man vier weitere Klassenräume brauche, dass durch den Ausbau der Ganztagsbetreuung an der Grundschule die Kapazitäten ausgereizt seien, so die Schulleitung in der Sitzung des Gemeinderats.