Erhebung für Monat Mai: Zahl der Arbeitslosen sinkt im Kreis Calw überraschend stark

Die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim ist von April auf Mai um 425 oder 2,5 Prozent auf 16.325 zurückgegangen.
„Der Rückgang sei für einen Mai erfreulich stark ausgefallen“, heißt es in der Pressemitteilung der Agentur für Arbeit. Zum Vergleich: Im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre ging die Arbeitslosigkeit von April auf Mai lediglich um 80 zurück. Im Vorjahresvergleich zeige sich der Arbeitsmarkt nahezu unverändert. Mitte Mai waren nur sieben Menschen mehr arbeitslos als vor einem Jahr.