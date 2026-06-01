Erhebung für Monat Mai: Zahl der Arbeitslosen sinkt im Kreis Calw überraschend stark

Die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim ist von April auf Mai um 425 oder 2,5 Prozent auf 16.325 zurückgegangen.

„Der Rückgang sei für einen Mai erfreulich stark ausgefallen“, heißt es in der Pressemitteilung der Agentur für Arbeit. Zum Vergleich: Im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre ging die Arbeitslosigkeit von April auf Mai lediglich um 80 zurück. Im Vorjahresvergleich zeige sich der Arbeitsmarkt nahezu unverändert. Mitte Mai waren nur sieben Menschen mehr arbeitslos als vor einem Jahr.

Die Arbeitslosenquote – bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen – ging innerhalb der letzten vier Wochen um 0,1 Prozentpunkte auf 4,7 Prozent zurück. Vor einem Jahr lag sie ebenfalls bei 4,7 Prozent.

Arbeitsmarkt vergleichsweise stabil

Der Arbeitsmarkt im Nordschwarzwald zeige sich weiterhin vergleichsweise stabil, es fehle allerdings an Dynamik. „Die weltpolitische Lage mit Kriegen in der Ukraine und im Nahen Osten sorgt für Unsicherheit in nahezu allen Unternehmen. Insbesondere exportorientierte Betriebe sowie energieintensive Branchen beobachten die Lage sehr aufmerksam und sind mit Neueinstellungen zurückhaltend“, sagt Martina Lehmann, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim.

Dem Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim wurden in den vergangenen vier Wochen 774 neue Stellen gemeldet, 156 oder 25,2 Prozent mehr als im April und 73 oder 10,4 Prozent mehr als im Mai 2025.

„Umso mehr freut mich, dass wir wieder mehr Stellen gemeldet bekommen haben und so unseren Beitrag zur Fachkräftesicherung und dem Abbau der Arbeitslosigkeit leisten können“, betont Lehmann.

Am regionalen Ausbildungsmarkt hätten Jugendliche, die sich für eine Ausbildung entscheiden, bei entsprechender Flexibilität nach wie vor ordentliche Chancen, einen Ausbildungsplatz zu finden.

3749 Menschen beenden Arbeitslosigkeit

Im Laufe des Monats haben sich 3310 Männer und Frauen neu oder erneut arbeitslos gemeldet, 3749 Menschen konnten in den vergangenen vier Wochen ihre Arbeitslosigkeit beenden.

Innerhalb der einzelnen Personengruppen entwickelte sich die Arbeitslosigkeit unterschiedlich. Bei den Jugendlichen unter 25 Jahren ging die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr um 2,5 Prozent zurück, bei den älteren Arbeitslosen ab 55 Jahren ist sie dagegen um 3,8 Prozent gestiegen.

Nach einer ersten Hochrechnung zur realisierten Kurzarbeit für den Monat Januar haben im Bezirk der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim 2157 Beschäftigte in 117 Betrieben kurzgearbeitet. Zum Vergleich: Im Januar 2025 waren es 7994 Beschäftigte in 210 Betrieben.

Kurzarbeiterquote von 3,6 Prozent

Die Kurzarbeiterquote, also der Anteil der Kurzarbeitenden an allen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, lag im Nordschwarzwald im Januar bei ein Prozent und im Januar 2025 bei 3,6 Prozent.

Im Bereich der Agentur für Arbeit (Rechtskreis SGB III) ist die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat um 279 oder 3,3 Prozent zurückgegangen, gegenüber dem Vorjahr jedoch um 476 oder 6,3 Prozent auf 8076 gestiegen.

Bei den Jobcentern (Rechtskreis SGB II) ist die Arbeitslosigkeit von April auf Mai um 146 oder 1,7 Prozent und gegenüber dem Vorjahr um 469 oder 5,4 Prozent auf 8249 zurückgegangen.

Unter den sieben Geschäftsstellen der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim hat Nagold mit 3,4 Prozent den besten Wert. Es folgen Calw mit 3,7 Prozent, Mühlacker und Freudenstadt mit jeweils 4,2 Prozent, Horb mit 4,5 Prozent, Pforzheim mit 5,4 Prozent und Bad Wildbad mit 5,6 Prozent.

Die unterschiedlichen Strukturen innerhalb des Agenturbezirkes haben auch im Mai zu einer großen Bandbreite der Arbeitslosenquoten geführt. Sie liegt zwischen 3,8 Prozent im Enzkreis und 7,4 Prozent im Stadtkreis Pforzheim.

4,3 Prozent vor einem Jahr

Im Landkreis Calw ging die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 3,9 Prozent zurück. Vor einem Jahr lag sie noch bei 4,3 Prozent. 3683 Menschen waren arbeitslos gemeldet, davon 2023 (54,9 Prozent) in der Arbeitslosenversicherung und 1660 (45,1 Prozent) in der Grundsicherung. Im Mai wurden 209 Stellenangebote gemeldet. Das waren 32 oder 18,1 Prozent mehr als im Vormonat und 70 oder 50,4 Prozent mehr als im Mai 2025.

Derzeit sind 849 offene Stellenangebote im Bestand, sieben oder 0,8 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Mitte Mai waren im Bezirk der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim 3285 offene Stellen gemeldet, 111 oder 3,3 Prozent weniger als im April und 91 oder 2,7 Prozent weniger als vor einem Jahr.

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist weiter zurückgegangen. Im November 2025 – neuere Daten liegen nicht vor – waren im Agenturbezirk Nagold-Pforzheim 223.078 Männer und Frauen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, 2439 oder 1,1 Prozent weniger als im November 2024.

1076 suchen Ausbildungsplatz

Aktuell suchen noch 1076 junge Menschen nach einem Ausbildungsplatz. Ihnen stehen 1432 offene Lehrstellen gegenüber.

„Allen Jugendlichen, die zum Herbst noch eine Ausbildung suchen oder bei der Berufswahl noch unsicher sind, rate ich, schnellstmöglich mit der Berufsberatung der Agentur für Arbeit Kontakt aufzunehmen. Es lohnt sich“, so Lehmann.

Die Zahl der gemeldeten und der unbesetzten Ausbildungsstellen sei aktuell unterzeichnet, es würden schätzungsweise rund 5,5 Prozent Ausbildungsstellen zu wenig ausgewiesen. Hintergrund seien veränderte Prozesse in Fachverfahren der Bundesagentur für Arbeit (BA).