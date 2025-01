Erhard-Junghans-Schule Schramberg: Wunsch nach räumlich gemeinsamer Schulfasnet

1 Mitglieder der SMV an der Erhard-Junghans-Schule Schramberg im Schuljahr 2024/2025 mit den SMV-Lehrern Ivana Jakin und Mathias Jehle Foto: EJS

Die Schülermitverantwortung (SMV) setzt sich für die Anliegen und Bedürfnisse der Schüler ein und gestaltet das Schulleben mit. So wurde an der Erhard-Junghans-Schule jüngst in einer Sitzung der SMV über die geplante Fasnetsfeier gesprochen.









Dabei war auch die Fasnetsfeier im vergangenen Jahr ein Thema als es in beiden Gebäuden der Erhard-Junghans-Schule eine Fasnetsfeier gab – eine im Gebäude in der Schillerstraße mit den Klassenstufen 8 bis 10 und eine im Gebäude in der Graf-von-Bissingen-Straße mit den Klassen 5 bis 7.