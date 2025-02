Die Klasse 5d der Erhard-Junghans-Schule war jüngst auf spannender Entdeckungstour in der Mediathek Schramberg.

Ein ganz besonderes Erlebnis erwartete die Schülerinnen und Schüler der Realschulklasse 5d der Erhard-Junghans-Schule, als sie gemeinsam mit ihrer Klassenlehrerin Cornelia Neudeck die Mediathek Schramberg besuchten.

Für viele war es nicht der erste Besuch, doch diesmal wartete eine spannende Herausforderung auf sie: ein Escape-Quiz, das sie mit Unterstützung von iPads lösen durften.

Gleich zu Beginn wurden die Kinder von Martina Olschowsky und einer Kollegin empfangen. Mit viel Engagement und Freude halfen die beiden Mitarbeiterinnen der Mediathek den Schülern bei der Bewältigung der kniffligen Rätsel.

Dabei mussten die Kinder nicht nur ihre Teamfähigkeit unter Beweis stellen, sondern auch ihr Wissen und ihre Kombinationsgabe nutzen, um die Aufgaben zu lösen. Die Begeisterung war groß, und alle hatten sichtlich Spaß an der interaktiven Entdeckungstour.

Nach dem erfolgreichen Abschluss des Escape-Quiz hatten die Schülerinnen und Schüler noch Zeit, die Mediathek auf eigene Faust zu erkunden. Sie stöberten in den Regalen, entdeckten spannende Bücher und nutzten die Gelegenheit, sich mit neuem Lesestoff einzudecken. Denn genau das war eines der Ziele des Besuchs: die Lust am Lesen zu wecken und die Kinder für Bücher zu begeistern.

Der Besuch in der Mediathek war für die Klasse 5d eine rundum gelungene Erfahrung, heißt es in einer Mitteilung. Mit viel Freude und neuem Lesestoff im Gepäck verließen die Kinder die Mediathek – und sicherlich werden viele von ihnen bald wiederkommen, um neue Abenteuer in der Welt der Bücher zu erleben.