Erhard-Junghans-Schule Schramberg: Schüler knöpfen sich Vermögenssteuer vor

Zehntklässler setzen sich kritisch mit einem umstrittenen Thema auseinander und laden sich dazu Experten ein.
Im Gemeinschaftskundeunterricht der Klasse 10a der Erhard-Junghans-Schule (EJS) Schramberg stand in den vergangenen Wochen ein aktuelles und zugleich komplexes Thema im Mittelpunkt: die Vermögenssteuer. Ziel war es, laut Gemeinschaftskundelehrer Michael Seckinger, Argumente für und gegen eine solche Steuer zu recherchieren, zu strukturieren und schließlich eine eigene fundierte Meinung zu entwickeln.