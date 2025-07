Zu „Art. Music. Light. A Night to Glow“ verwandelte sich die Erhard-Junghans-Schule Schramberg in ein faszinierendes Lichtermeer voller Kreativität, Musik und Mitmachaktionen.

Viele Besucher – darunter Eltern, Geschwister und Schüler – strömten von 19 bis 22 Uhr am Donnerstag durch die Schulflure und Räume, die zu einer interaktiven Erlebniswelt umgestaltet wurden.

Schüler präsentierten ihre Werke und Talente in den Bereichen Kunst, Musik, Performance und Interaktion. Ein besonderes Highlight war die Schwarzlicht-Disco, in der fluoreszierende Farben und leuchtende Accessoires für ausgelassene Stimmung sorgten. In der Mensa tanzten die Gäste später zu rhythmischen Beats – begleitet von leuchtenden Luftballons, die im Dunkeln ein ganz eigenes Schauspiel boten.

Für Nervenkitzel sorgte ein dunkler Erlebnisparcours: Mit verbundenen Augen folgten Besucher einer Schnur durch ein Klassenzimmer und mussten dabei Tastsinn, Geschmackssinn und Orientierungssinn unter Beweis stellen.

Spektakuläres Schauspiel

Auch die Naturwissenschaften kamen nicht zu kurz: Mit einem Gasbrenner wurde Aluminium- und Eisenpulver in die Flamme gestreut – und so der sogenannte Wunderkerzeneffekt erzeugt. Ein spektakuläres Schauspiel aus Licht und Funken, das staunende Blicke auf sich zog.

Ein toller Erfolg

Für das leibliche Wohl war ebenso gesorgt. Am Ende des Abends waren sich alle einig: „EJS:ON“ war ein voller Erfolg. Ein großer Dank galt den Lehrkräften, besonders Initiatorin Elisa Spieth, die zusammen mit den Schülern diesen Abend geplant und durchgeführt haben.