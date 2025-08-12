Erhard-Junghans-Schule Schramberg: Darum sammelten die Schüler mehr als 40 000 Kronkorken

Die Klasse 7c der Erhard-Junghans-Schule sammelte mehr als 40 000 Kronkorken für den guten Zweck.
Die Klasse 7c der Erhard-Junghans-Schule Schramberg hat im Rahmen eines Nachhaltigkeitsprojekts im Fach Geografie eine Spendenaktion gestartet. Zwei Wochen lang sammelte die Klasse Kronkorken für die Initiative Kronenkinder. Unter dem Motto „Jedes Deckele zählt!“ rief die Klasse nicht nur ihre Mitschüler, sondern die gesamte Schulgemeinschaft zum Sammeln auf. Über soziale Medien, bunte Plakate und tägliche Durchsagen wurden möglichst viele Unterstützer erreicht.