Erhard-Junghans-Schule Schramberg: Darum sammelten die Schüler mehr als 40 000 Kronkorken

Die Klasse 7c der Erhard-Junghans-Schule sammelte mehr als 40 000 Kronkorken für den guten Zweck.

Die Klasse 7c der Erhard-Junghans-Schule Schramberg hat im Rahmen eines Nachhaltigkeitsprojekts im Fach Geografie eine Spendenaktion gestartet. Zwei Wochen lang sammelte die Klasse Kronkorken für die Initiative Kronenkinder. Unter dem Motto „Jedes Deckele zählt!“ rief die Klasse nicht nur ihre Mitschüler, sondern die gesamte Schulgemeinschaft zum Sammeln auf. Über soziale Medien, bunte Plakate und tägliche Durchsagen wurden möglichst viele Unterstützer erreicht.

Der Grundgedanke: Weißblech lässt sich einfach recyceln, und mit geringem Aufwand kann viel Gutes bewirkt werden. Besonders aktiv zeigte sich die 7c auch außerhalb der Schule: In Kleingruppen besuchten die Schüler regelmäßig lokale Gaststätten und baten die Wirte um Unterstützung. Und auch aus anderen Klassen wurden tütenweise Kronkorken abgegeben.

Dieser Tage fand die feierliche Übergabe der gesammelten Kronkorken an Malte Mauch, einen 14-jährigen Schüler aus Dunningen, statt. Malte Mauch engagiert sich seit 2021 für die Initiative Kronenkinder, die Kronkorken sammelt, recycelt und den Erlös an den Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen spendet.

Schon 60 000 Euro an Spenden generiert

In einer Präsentation stellte Malte Mauch das Projekt vor: Seit der Gründung 2021 wurden bereits mehr als 143 Tonnen Kronkorken gesammelt und rund 60 000 Euro an Spendengeldern generiert. Der Erlös fließt in Projekte wie das Onko-Camp für krebskranke Kinder, Elternzimmer im Ronald McDonald-Haus, Geschwistertage oder finanzielle Unterstützung für Familien.

Mehr als drei Tonnen gesammelt

Malte Mauch selbst hat inzwischen mehr als drei Tonnen und 60 Kilogramm Kronkorken gesammelt. Zuhause stapeln sich die kleinen Deckel in der Garage, hinter dem Haus und – so scherzte er – manchmal auch in den Hosentaschen. Alle paar Monate bringt er die Sammlung mit einem Anhänger nach Herrenzimmern, wo sie schließlich in den Recyclingkreislauf gelangen.

Fast richtig geschätzt

Spannend wurde es zum Abschluss: Malte durfte schätzen, wie viele Kronkorken die Klasse 7c gesammelt hatte. Mit seinem Tipp von 40 000 Stück lag er nur knapp daneben – tatsächlich kamen 40 568 Kronkorken zusammen, was einem Gewicht von rund 80 Kilogramm entspricht. Und am Tag der Übergabe kamen sogar noch 30 weitere Deckel hinzu.

Zur Belohnung spendierten die Lehrerinnen jedem Schüler eine Flasche Limonade – selbstverständlich mit Kronkorkenverschluss.