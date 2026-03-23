Naturschutzgebiet Egenhäuser Kapf : So kümmern sich Fachleute um den wichtigen Lebensraum

Bereits zum vierten Mal wurden im Naturschutzgebiet Egenhäuser Kapf verwilderte Streuobstbäume professionell gepflegt.

Im Naturschutzgebiet Egenhäuser Kapf befinden sich zahlreiche alte und für die Natur besonders wertvolle Streuobstbestände, die einen wichtigen Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten darstellen, heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamts Calw. Ohne einen regelmäßigen Schnitt verlieren Obstbäume an Vitalität, verwildern zunehmend und altern vorzeitig. Langfristig kann dies zum Absterben der Bäume führen.

Der Obstbaumschnitt dient dabei mehreren Zielen: Er sorgt für eine stabile Kronenstruktur und beugt Astabbrüchen vor. Gleichzeitig wird die Bildung neuer Triebe angeregt, wodurch die Bäume verjüngt und in ihrer Vitalität gestärkt werden. Besonderer Wert wird zudem auf einen naturschutzfachlich angepassten Schnitt gelegt. Baumhöhlen, dickes Totholz oder besondere Aststrukturen bleiben dabei erhalten.

Baumschnittarbeiten am Egenhäuser Kapf Foto: Constanze Heck

Um die ökologische Funktion und die Stabilität der Streuobstflächen am Egenhäuser Kapf zu sichern, lässt die Gemeinde Egenhausen in Kooperation mit dem Landschaftserhaltungsverband Calw seit 2022 verwilderte Obstbäume in diesem Gebiet pflegen.

Bereits die vierte Pflegemaßnahme

Dieses Jahr war es bereits die vierte Pflegemaßnahme auf den Flächen. Seit Beginn des Projekts konnten so bereits 140 Bäume fachgerecht geschnitten werden. „Die kontinuierlichen Pflegemaßnahmen zeigen bereits sichtbare Erfolge. Viele der gepflegten Bäume befinden sich wieder in einem stabilen und gesunden Zustand. Die Kronen sind wieder klar strukturiert und die Bäume weisen eine verbesserte Vitalität auf“ berichtet Constanze Heck vom Landschaftserhaltungsverband.

Der Landschaftserhaltungsverband Calw unterstützt das Projekt durch die Koordination der Pflegemaßnahmen, die Schnittarbeiten werden von ausgebildeten Fachwarten für Obst und Garten aus dem Landkreis Calw durchgeführt. Das Land Baden-Württemberg fördert die Maßnahmen mit 50 Prozent der anfallenden Kosten, den verbleibenden Anteil trägt die Gemeinde Egenhausen. Mit der gezielten Pflege der alten Streuobstbäume leistet die Gemeinde einen wichtigen Beitrag zum langfristigen Erhalt der wertvollen Streuobstlandschaft im Naturschutzgebiet Egenhäuser Kapf.