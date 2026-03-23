Naturschutzgebiet Egenhäuser Kapf : So kümmern sich Fachleute um den wichtigen Lebensraum

Bereits zum vierten Mal wurden im Naturschutzgebiet Egenhäuser Kapf verwilderte Streuobstbäume professionell gepflegt.
Im Naturschutzgebiet Egenhäuser Kapf befinden sich zahlreiche alte und für die Natur besonders wertvolle Streuobstbestände, die einen wichtigen Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten darstellen, heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamts Calw. Ohne einen regelmäßigen Schnitt verlieren Obstbäume an Vitalität, verwildern zunehmend und altern vorzeitig. Langfristig kann dies zum Absterben der Bäume führen.