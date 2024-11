1 Florian Kittel (links) und Thomas Breuling präsentieren ihre selbst hergestellten Brat-, Blut- und Leberwürste. Foto: Ranft

Mit der alljährlichen Schlachtplatte servieren die Ergenzinger Narren nicht nur deftige Hausmannskost, sondern erzählen auch eine Geschichte von Brauchtum, Hingabe und Musik. Zwei Mitglieder führen dabei das kulinarische Erbe ihrer Väter fort.









Am Wochenende war es mal wieder so weit: Die Ergenzinger Narren luden an zwei Tagen zur traditionellen Schlachtplatte in ihr Zunftheim ein.