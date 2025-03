Ergenzingens Partnergemeinde in Österreich: Freundschaft besteht trotz Herausforderungen seit Jahrzehnten

1 Im Jahr 2007 waren Schülerinnen und Schüler der Sporthauptschule Gols zum Austausch in Ergenzingen. Foto: Klaus Ranft

25 Jahre ist es her, da feierte der Rottenburger Stadtteil Ergenzingen mit einem rauschenden Fest in der damals noch so heißenden Turn- und Festhalle die Partnerschaft mit der österreichisch-burgenländischen Gemeinde Gols.









Vorausgegangen war dieser Partnerschaft eine elfjährige, ratifizierte Freundschaft zwischen den beiden Gemeinden, aber die ersten Kontakte zwischen Ergenzingern und Golsern gingen bis in das Jahr 1968 zurück. Sie entstanden durch eine Hochzeitsreise von Friseurmeister Manfred Schäfer und seiner Gattin Helga, die im selben Jahr im nahen Podersdorf am Neusiedler See logierten. Eine Stippvisite führte den umtriebigen Ehegatten dann auch zum ersten Golser Volksfest.