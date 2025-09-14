Ergenzingen – Freudenstadt: Ungleiches Aufsteiger-Duell endet mit Kantersieg

Der TuS Ergenzingen macht im Aufeinandertreffen mit der Spvgg Freudenstadt kurzen Prozess und fertigte das Landesliga-Schlusslicht am Ende mit 8:1 ab.
TuS Ergenzingen – Spvgg Freudenstadt 8:1 (4:0). Die Gefühlswelten bei den beiden Cheftrainern hätten nach der Partie am Sonntagnachmittag in Ergenzingen kaum unterschiedlicher sein können. TuS-Coach Florian Schwend war der strahlende Gewinner: „Klar, wir sind am Ende mega zufrieden. Wir stehen jetzt mit neun Punkten aus sechs Spielen da – das war so eingeplant.“ Der Übungsleiter der Gäste aus Freudenstadt hingegen sprach von einer „bodenlosen Frechheit“, die seine Schützlinge abgeliefert hatten. „Es ist kein Zufall, dass wir mit null Punkten dastehen. So hast du nicht einmal den Hauch einer Chance in der Landesliga“, so Elvedin Djekic.