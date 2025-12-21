Ergebnisse präsentiert: Stadtschreiber verabschiedet sich literarisch von Rottweil

Jan Snela verabschiedet sich als Stadtschreiber von Rottweil. Bei seinem Abschied wurden die Ergebnisse der Jugendschreibwerkstatt präsentiert.
Auch die schönste Zeit hat einmal ein Ende, und so wurde am Dienstagabend der amtierende Rottweiler Stadtschreiber nach drei Monaten Aufenthalt wieder „entlassen“. Viele Interessierte waren ins Zimmertheater gekommen, um ein letztes Mal mit Jan Snela ins Gespräch zu kommen, aber auch, um die Ergebnisse der von ihm geleiteten Jugendschreibwerkstatt zu hören.