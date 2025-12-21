Ergebnisse präsentiert: Stadtschreiber verabschiedet sich literarisch von Rottweil

Jan Snela verabschiedet sich als Stadtschreiber von Rottweil. Bei seinem Abschied wurden die Ergebnisse der Jugendschreibwerkstatt präsentiert.

Auch die schönste Zeit hat einmal ein Ende, und so wurde am Dienstagabend der amtierende Rottweiler Stadtschreiber nach drei Monaten Aufenthalt wieder „entlassen“. Viele Interessierte waren ins Zimmertheater gekommen, um ein letztes Mal mit Jan Snela ins Gespräch zu kommen, aber auch, um die Ergebnisse der von ihm geleiteten Jugendschreibwerkstatt zu hören.

Ausgefüllt war die Zeit, die Jan Snela in Rottweil verbracht hat, so berichtet er selbst, mit Lesung, Schreibworkshops und der Arbeit an eigenen Projekten. Doch zunächst verabschiedete Oberbürgermeister Ruf den scheidenden Stadtschreiber. Zum Abschied gab es ein Fasnetsbuch, ein Tupfentuch und eine Einladung auf die Ehrentribüne am Fasnetsmontag, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Rottweil. Außerdem erhielt er eine offizielle Urkunde, unterzeichnet vom Oberbürgermeister, der Volksbank, die das Stipendium finanziell unterstützt, und dem Konviktsdirektor, denn im Konvikt erhalte der Stadtschreiber nicht nur Kost und Logis, sondern auch Aufnahme in die Gemeinschaft der Schüler.

Zum kreativen Schreiben animiert

Die Beiträge aus der Jugendschreibwerkstatt bewiesen eindrucksvoll, dass Jan Snela die Schülerinnen mit verschiedensten Schreibformaten begeistern und zum kreativen Schreiben animieren konnte, heißt es weiter. Zwischen den Beiträgen präsentierte der Stadtschreiber selbst mittels seiner Social Media Beiträge, was ihn in seiner Rottweiler Zeit bewegte.

Zum Abschluss versammelten sich die Teilnehmerinnen der Schreibwerkstatt auf der Bühne. Im Wechsel ergänzten sie den Satzanfang „Zukunft ist...“ mit ihren Ideen und entließen dann Papierflieger mit den komplettierten Sätzen ins Publikum. Die Besucher konnten sich also eine Zukunft – oder auch mehrere – aussuchen und auf den Fliegern mit nach Hause nehmen.

Stipendium wird im Frühjahr erneut ausgeschrieben

Den Abend ließen die Anwesenden gemeinsam im Theatercafé ausklingen. Das Stipendium 2026 wird im Frühjahr erneut ausgeschrieben, so dass sich im Herbst auf neue literarische Entdeckungen gefreut werden könne, so die Stadt Rottweil zum Schluss.