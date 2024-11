Ergebnisse des Zensuses: Darum ärgern sich die meisten Kinzigtäler Gemeinden über die Zahlen

1 Laut Zensus haben die meisten Gemeinden im Kinzigtal weniger Einwohner als angenommen. Foto: Störr

Im Jahr 2022 fand in Deutschland ein Zensus statt. Die sich ergebenden Bevölkerungs- und Wohnungszahlen sind Grundlage für viele Entscheidungen. Auch für die Gemeinden im Kinzigtal haben die Ergebnisse Konsequenzen – zumeist negative.









Mit der statistischen Erhebung wird ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Viele Entscheidungen in Bund, Ländern und Gemeinden beruhen auf Bevölkerungs- und Wohnungszahlen, so auch die Schlüsselzuweisungen für die Städte und Gemeinden, denn diese werden nach den Einwohnerzahlen berechnet. In erster Linie werden Daten aus Verwaltungsregistern genutzt, so dass die Mehrheit der Bevölkerung keine Auskunft leisten musste. Die im Zensus erhobenen Einwohnerzahlen sind wichtiges Kriterium für die Bemessung der Landeszuweisungen an die Kommunen im Finanzausgleich. Kurz gesagt: Je mehr Einwohner, um so mehr Geld bekommt die Gemeinde. Und so sind auch die Reaktionen auf die Ergebnisse bei den Bürgermeistern im Kinzigtal unterschiedlich.