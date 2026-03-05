Ergebnisse der Untersuchung: Geht Bad Liebenzell das Wasser aus?

Das Trinkwassernetz der Stadt ist grundsätzlich in einem guten Zustand. Doch es gibt Problemzonen. Und der Klimawandel setzt die Wasserversorgung zusätzlich unter Druck.
„Wir haben die Trinkwasserversorgung auf Herz und Nieren geprüft“, sagte Ingenieur Marcel Riegel vom Technologischen Zentrum Wasser (TWZ) im Gemeinderat. Das TWZ hat gecheckt, wie leistungsfähig Rohre und Speicher aktuell sind und ob diese Kapazitäten auch in der Zukunft reichen werden. Riegel stellte dort die Ergebnisse dieser Untersuchung im Gremium vor.